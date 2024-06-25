健康網》全台烤番薯！6月460人熱傷害就診 醫：4症狀注意

根據中央氣象署資料，白天各地高溫約32到36度以上，相當炎熱，且依衛福部統計，今年6月至24日熱傷害就診達460人。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣高溫炎熱！根據中央氣象署資料，白天各地高溫約32到36度以上，相當炎熱，且依衛福部統計，今年6月至24日熱傷害就診達460人。胸腔暨重症專科黃軒表示，其實在未熱中暑前，人體在高溫下，早已陸續受到熱傷害，只是很多人都不知道也沒察覺。所以在高溫下，出現熱水腫、熱紅疹、熱痙攣、熱暈厥要注意，若不在乎身體會步入嚴重的熱衰竭，最終會是死亡率很高的熱中暑。

熱傷害常見4大症狀

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，熱傷害會出現「熱水腫」症狀，一般暴露在熱環境內，身體為避免過熱，會有血管擴張，身體試圖將盡可能多的熱量散發到系統之外，從而使很多血液積聚在腳踝中，形成腳踝的局部水腫；以及「熱紅疹」，如果皮膚上出現細小的紅點並有刺感，那就是熱疹，當汗水孔被阻塞時會引起皮疹。

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以及「熱筋攣」，通常發生於身體大量流汗，卻又未及時補充水分、電解質，而導致肌肉出現痙攣，治療不外乎遠離熱源，口服或靜脈注射水分電解質補充；還有「熱暈厥」，如果因為出汗和血壓低而失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦引發了頭暈。

胸腔暨重症專科黃軒表示，如果因為出汗和血壓低而失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦引發了頭暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

越來越疲勞是最大危機

黃軒表示，上述症狀是容易忽略的高溫熱傷小症狀，但如果失去了大量的體液和鹽分後，身體也失去代償的應付能力，隨著身體核心溫度升高到超過37°C，出汗會越來越多，口渴會越來越強烈，頭暈會增加，大部分只有「感到越來越疲勞」而已，但這才是最大的危險。

黃軒進一步說，噁心可能開始引發嘔吐，並且可能會引起腹瀉。肌肉痙攣可能會頻繁地發生，感到心悸，手或腳也會發麻。這樣長時間暴露在極端高溫下，接下來可能會完全停止流汗，這是通往致命中暑的危險步驟。

避免熱衰竭、熱中暑這樣做

如何避免熱衰竭持續惡化呢？黃軒強調，這時候要馬上移到陰涼處，且要跟同伴待在一起，盡可能脫掉衣物，包括襪子和鞋子，同時在頭上、臉部、脖子上用濕的濕布或冰敷或用冷水噴灑。同時多喝水或運動飲料，千萬不要等救護人員到。因為如果核心溫度超過40°C，身體處理熱量的機制也喪失了。包括大量體液的流失，排汗完全停止，死亡率高達30至80％。

至於避免中暑惡化。黃軒建議，將個案移至通風陰涼處，並減少與鬆開衣物，評估意識狀態及生命現象。若有嘔吐，則側躺以避免吸入性肺炎，採頭低腳高姿勢；熱痙攣時不可強力按摩與拉扯痙攣的肌肉。

再來，測量體溫，如果大於39.5°C，應將個案淋濕以電扇吹拂，並用冰袋置於頸部、腋窩及鼠膝。若過多汗液和尿液已排出時，補充含鹽水份。若尿量排出減少，給予冰電解質溶液，千萬不要給予純水。最後是打電話聯繫119，盡速送醫處理。送醫等待期間，持續降溫（若個案發現至到院前，已超過1小時以上，個案腋溫已降至38.5°C，則停止降溫）。

黃軒提醒，在高溫下，可能不會一次感覺到所有症狀都會同時出現，也許可能持續在高溫下工作，可能「只有感到越來越疲勞 」而已，這才是最大的危險。而且在高溫氣候中，預防是最有效的方法是儘量避免在炎熱的時候外出，尤其是上午10點至下午4點之間，或穿著透氣、吸汗的衣物，並選擇淺色以反射陽光。還要記得確保充足的水分攝取，以防脫水和電解質失衡。

胸腔暨重症專科黃軒提醒，天氣炎熱，外出活動應做足防曬並適時補充水分；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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