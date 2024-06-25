兒童熱傷害恐奪命 0至3歲幼兒最危險

▲若孩子中暑，應儘速轉移至陰涼透風的環境，風扇可提升散熱效果，並補充水分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者陳奕劭、湯世名／綜合報導

天氣愈來愈炎熱，氣溫屢屢創新高，醫師提醒，家有嬰幼兒要特別留心「兒童熱傷害」，因為0至3歲的嬰幼兒的體溫調節中樞尚未發育成熟，家長稍不留意恐會致命。

台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧表示，「熱傷害」好發於嬰幼兒、老年人、有慢性疾病或免疫系統疾病的患者、運動員與戶外工作者，程度由輕到重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑，症狀則從臉部發紅、口乾舌燥開始。

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熱衰竭距中暑 僅一線之隔

她提醒，若未適時補充水分與電解質，會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、暈厥等，若孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時，即已進入熱衰竭狀態。

邱馨慧強調，熱衰竭距離中暑僅有一線之隔，熱衰竭特點為身體摸起來熱、手腳濕冷、體溫多低於40度，中暑特點為皮膚呈現發紅乾燙狀態、體溫多高於40度、死亡率高達3至8成。

◎兒童熱傷害急救

●轉移至陰涼透風的環境：空調、風扇可提升散熱效果，也要避免人群圍繞，造成空氣不流通。

●補充水分電解質：運動飲料或含少許鹽分的冷開水是很好的選擇；若孩子處於非清醒狀態，切勿將水倒入口中，避免造成吸入性肺炎，增加症狀嚴重性。

●物理性散熱：解開或去除孩子的衣服，使用冰枕、冰袋、退熱貼，敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處，幫助散熱降溫。

邱馨慧提醒，戶外務必穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服，輔以防曬乳、遮陽帽、陽傘等、隨時補充水分。若家長發現孩子活動力減退、精神狀況疲憊等，一定要提高警覺，及時補充水分和電解質，若症狀已經影響意識，即使沒測到高溫，也必須及早送醫，避免憾事發生。

彰化基督教醫院急診部長林晏任指出，該院連日來收治2名熱中暑與15名熱衰竭的民眾，其中熱衰竭患者多半是曝曬高溫下出現，但若沒有及時處理就會演變成熱中暑，尤其最近高溫炎熱，民眾最好待在陰涼處，在戶外也應做好遮陽防護，並隨時補充水分。

衣著要透氣寬鬆 加強防曬

他也提醒，最近高溫炎熱，大家習慣吹冷氣，但人在冷氣房裡，血管是收縮的，踏出冷氣房時，接收瞬間的高溫，身上的微血管就會打開，身體的血液會拉到軀幹與四肢，頭腦的血液就變少，就有可能在踏出冷氣房的短時間內感覺到頭暈目眩；民眾踏出冷氣房前應先補充水分，到戶外時，也最好撐傘或戴帽子來防曬。

林晏任說，每年6、7月腦中風與心肌梗塞案例也會增加，熱天會大量流失水分，導致身體血液濃稠度非常高，經過比較狹窄的血管時就容易發生阻塞；這兩天彰基收治的腦中風與心肌梗塞案例增加了12%，天氣愈熱，案例會更多。

▲熱衰竭與中暑的差別。（台北慈濟醫院提供）

▲連日高溫炎熱，醫師呼籲民眾在戶外應做好遮陽防護，並隨時補充水分。（民眾提供）

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