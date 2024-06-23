健康網》文蛤挑新鮮有訣竅！ 飄異味、互敲「有1聲音」NG

除了注意文蛤的新鮮度，漁業署表示，最重要的是確保文蛤是否已完整將沙子排除乾淨。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣人愛吃的海鮮排行內，蛤蜊可說是榜上有名，其鮮甜的滋味讓吃過的人都不禁深深著迷，漁業署表示，文蛤含有豐富的鐵質及維生素B2，對於新陳代謝有幫助，分享挑選兩方法，包括：是否有腥臭味、敲擊聲是否有空心感。

農業部漁業署在臉書發文指出，文蛤含有豐富的鐵質及維生素B2，有助調節體內的新陳代謝，維持人體生理機能正常運作的效果，但文蛤的普林含量也相對較高，建議患有痛風的患者應適量攝取為宜。

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除了注意文蛤的新鮮度，漁業署表示，最重要的是確保文蛤是否已完整將沙子排除乾淨；未吐沙的文蛤只能放置於冷藏溫度，文蛤一旦冷凍後則會立即死亡，因此再也無法進行吐沙。

文蛤不開殼怎麼辦？漁業署表示，盡可能選擇當日採收，活力較佳；避免選擇冷藏過久或活力較差的文蛤；烹調時數量應調整至全部文蛤均可受熱。

文蛤挑選2方法

●嗅覺：死掉的文蛤由於細菌的增生，分解蛋白質並產生腐敗作用，期間持續生成含氨氮物質，形成強烈的腥臭味。

●敲擊聲：腐敗作用亦使得文蛤肌肉被分解，破壞原有正常的組織，不新鮮的文蛤其敲擊聲具有空心感。

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