主動通報登革熱桃園祭獎勵 市民2000、醫師最高1萬

獎勵登革熱患者自主通報，市民可獲得2000元獎金。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕鑑於南部近期內再次出現本土登革熱群聚案，鼓勵自主通報，桃園市政府衛生局祭出獎勵方案，凡符合條件個案，市民可獲得2000元獎金、醫事人員最高可獲得1萬元；事實上，某位至印尼旅遊市民，返國後出現登革熱疑似症狀，即時通報確診不僅獲得2000元獎金，通報醫師也獲得5000元獎金。

衛生局表示，民眾至登革熱高風險地區旅遊、並與確診病例接觸史，若出現登革熱疑似症狀（如：發燒、頭後眼窩痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等），前往桃園市醫療院所就醫並主動告知旅遊史及接觸史，經醫師診斷後確認為登革熱且疾病隱藏期小於2日（即疑似登革熱症狀起始日至通報日在2日內），民眾即可獲得2000元獎金，若為本土病例醫事人員可獲得1萬元獎金、境外移入則是5000元。

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衛生局提醒，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且國內持續發生境外移入病例，其中印尼、新加坡及斯里蘭卡疫情上升，泰國及越南疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，南美洲巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情也很嚴峻，因適逢暑假季，呼籲市民眾若要前往當地時，應落實防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，使用含有政府核可成分之防蚊液（如DEET、派卡瑞丁、IR3535等），減少受蚊子叮咬的機會。

衛生局說明，於疫區旅遊返家要自我健康監測14天，若出疑似症狀，可至213間特約醫療院所就醫，衛生局網站查詢，亦可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。

衛生局提醒，目前正值登革熱流行季節，天氣悶熱且常有午後雷陣雨，有利於病媒蚊孳生，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，呼籲請民眾平時應主動進行室內及戶外環境「巡、倒、清、刷」，並清除家戶內外廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等易積水的容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，使用中的儲水容器請每週至少刷洗容器壁一次，並妥善收拾倒置，雨後1週尤應特別再加強環境孳清。

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