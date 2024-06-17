登革熱防疫 高雄首創「醫病雙向TOCC」發掘疑似病例

618間診所的醫師看診系統，同步註記提醒醫師詢問TOCC。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為即時偵測社區登革熱，高雄市今年起首創「防疫5問-醫病雙向TOCC」，除提醒民眾主動告知TOCC活動史外，亦整合高市618間診所看診系統註記TOCC，提醒醫師主動詢問，讓醫病雙方提高警覺，及早發掘社區可疑病例，避免成為潛藏的感染源。

高雄市衛生局指出，民眾就診時，診間內外會不斷透過海報或立牌等，提醒民眾就醫時，主動回答「近2週有無疑似症狀？出國？被蚊叮？住家社區及工作場所噴藥？家人同事發燒不舒服？」5個問題，醫師端部分，在電子看診系統上，同時加註TOCC標示，提醒醫師落實詢問旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚。

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民眾候診時，於診間外也會有海報提醒主動告知TOCC。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局首創「防疫5問-醫病雙向TOCC」，於診間除放置立牌提醒民眾及醫師主動告知及詢問TOCC。（高雄市衛生局提供）

衛生局進一步說明，以近期鳳山區登革熱群聚疫情為例，疫情發生地點位於鎮北里內一處中型百貨賣場，相鄰的社區工地及住家孳生大量病媒蚊，造成前往採買的民眾及該店店員確診。倘民眾感染登革熱未主動就醫或通報，其發病可傳染期間（病毒血症期於發病前1天至發病後5天），若再被居住地或活動地的斑蚊叮咬，預估最快11天後，將造成另一波社區疫情流行。

衛生局表示，此波疫情醫療院所總計通報1223人（鳳山區215人）、衛生局擴大採檢617人，雖未再發現疑似個案，但由於疫情發生區域不特定對象進出人數眾多，因此，提醒居住或近2週曾前往疫情發生地區的民眾，若出現疑似症狀請速就醫，並配合主動告知TOCC及驗快篩，以利醫師診斷、快速防疫。

衛生局呼籲，目前登革熱警戒範圍包括鳳山區鎮北、忠誠、 武松、文山、文英、文華、北門共7里，居民應提高警覺，即刻清除居家室內外積水容器及髒亂環境，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度，避免疫情擴散蔓延。

高雄市登革熱警戒範圍包括鳳山區鎮北、忠誠、 武松、文山、文英、文華、北門共7里。（高雄市衛生局提供）

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