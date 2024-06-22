健康網》狐臭有救！ 醫點5類食物少吃 咖啡和茶也上榜

營養師提醒，茶與咖啡會刺激汗腺分泌汗腋，加重體味，若有體味困擾需少喝。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了總想要穿輕薄的衣服清涼一下，但是當腋下散發出濃濃的臭味時常讓人退避三舍。營養師高敏敏表示，盡量少吃5種食物，包括：重口味食物、酒精、海鮮、紅肉／加工肉及濃茶／咖啡。

營養師建議，汗水接觸空氣的細菌後，容易產生異味，所以可以多清潔、盡量保持乾燥，減少細菌滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，雖然嚴重的狐臭問題可以透過手術根絕，不過還是可以透過飲食和生活習慣，來改善尷尬味道。

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3食物多補充

●深綠色蔬菜：莧菜、芹菜、菠菜；含鉀、鈣、鎂的蔬菜，可維持體內酸鹼平衡 淡化體味。

●助排便水果：鳳梨、香蕉、奇異果；幫助消化道健康，降低體內毒素堆積、減少體味。

●充足飲水：體重（kg）x（30~40c.c.），增加體內代謝、促進排便。

5種食物少碰

●重口味食物：炸物、咖哩、辣物；油炸物會使皮膚分泌大量油脂，皮膚上的細菌分解油脂之後，容易有異味，調味重的食物會刺激汗腺分泌 食物的揮發性會從排出的汗水被帶出來。

●酒精：酒精會刺激汗腺分泌汗腋，且長期喝酒，肝臟代謝能力會降低，因此身體無法正常透過尿液排毒，則會透過汗水排毒 也會導致異味加重。

●海鮮：海鮮含有大量蛋白質，而人體在吸收時會產生氨，若吃過量就會容易有體味。

●紅肉／加工肉：人體在代謝時，會產生乳酸、尿素等等酸性物質，含有酸性物質的汗水接觸空氣中的細菌後，就會產生異味。

●濃茶／咖啡：和酒精一樣，都會刺激汗腺分泌汗腋，使體味加重。

5種生活習慣 降低體味

●維持標準體重：過胖者會有較多皮膚皺摺 易導致細菌積存 也比較不好清潔。

●放鬆心情：壓力大、緊張時 容易使掌管汗腺的交感神經活躍，這時汗腺就會分泌汗水。

●多清潔：汗水接觸空氣的細菌後，容易產生異味，所以可以多清潔、盡量保持乾燥，減少細菌滋生。

●局部除毛／抑汗：避免汗水和細菌附著在毛髮，也可以適當使用止汗劑產品，抑制汗腺分泌汗水。

●求助醫師：若真的深受困擾 可以尋求專業醫生幫助。

高敏敏指出，其實很多人都有多汗症的困擾，尤其現在天氣漸漸熱起來，這種尷尬情況真的內心很社死（Social death），先從生活飲食開始著手，也切忌不要自己用偏方胡亂嘗試。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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