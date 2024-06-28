女童確診新冠 狗狗舔臉染犬巴斯德菌

▲賴永清醫師說明「犬巴斯德菌」（白色部位）感染情形。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

新冠疫情捲土重來，彰化縣11歲彭小妹不幸確診，在家休養期間被可愛家犬舔臉頰後，出現高燒至39.7度的情形，由母親陪同就醫，經檢查發現是「犬巴斯德菌」作祟，其母也感染此病菌，原來2人均有犬隻接觸史，這對母女在接受抗生素治療10天後康復出院。醫師提醒，染病後的免疫力較差，應避免跟寵物過度接觸。健康網

醫：確診免疫力差 應少接觸寵物

彭小妹數週前確診感染新冠病毒在家休養，與狗狗玩耍被舔臉頰與身體，沒想到當晚高燒不退，出現咳嗽、流鼻涕及頻尿症狀，隔天由媽媽帶至醫院急診，經檢驗確診新冠合併黴漿菌感染、左側篩竇鼻竇炎，尿液檢查還發現有泌尿道感染。

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烏日林新醫院過敏免疫科主任賴永清表示，彭小妹尿液檢驗出亞硝酸鹽陽性，代表泌尿道遭到感染，結晶體也有三磷酸鹽及細菌，經尿液培養3天發現原來感染犬巴斯德菌。另外，彭小妹母親氣喘發作，接受尿液檢查，也發現犬巴斯德菌，醫療團隊詢問確認母女都有與家犬接觸。

賴永清指出，免疫功能低下者容易感染犬巴斯德菌，會伴隨發燒、頻尿、排尿灼熱及排尿疼痛等症狀，若未及時治療，恐引起腎盂腎炎，最嚴重甚至會導致敗血症及死亡。

賴永清表示，犬巴斯德菌及侵肺巴斯德菌是人畜共通傳染病的病原體，在台灣少見犬巴斯德菌臨床病例，菌種主要寄生於貓狗、禽類、嚙齒動物口腔齒齦部，人類通常會因為被動物抓傷、咬傷或親密接觸，進而引起傷口或軟組織感染。

彭家母女一同接受抗生素治療10天後，已於幾天前順利康復出院，醫療團隊建議，染病後免疫力不全要特別小心，應避免跟寵物過度接觸，若發生「高燒不退、頻尿或尿有異味」等病狀，請儘速就醫。

▲彭小妹（左）被家犬舔臉感染「犬巴斯德菌」，由烏日林新醫院過敏免疫科主任賴永清（右）治療康復。（記者黃旭磊攝）

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