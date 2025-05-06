高市議員籲大同醫院增夜診、假日診 衛生局：檢討協調中

高市議員湯詠瑜呼籲大同醫院增加夜診、恢復週六門診；對此，衛生局回應，會視實際需求持續檢討。（資料照）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員湯詠瑜建議，大同醫院增加夜間門診與恢復週六門診服務；對此，市長陳其邁答詢時允諾會責成衛生局依合約落實急重症量能及醫護人力；衛生局則表示，目前「夜診｣每週已開設36診次，「假日診｣每週開設16診次，將針對民眾需求、持續檢討協調改善方案。

衛生局說明，市立大同醫院營收已逐月上升，平均月成長15到20%，符合成長型區域醫院成長曲線，依據長庚法人規劃將隨著急重症醫療量能逐步發展，估計履約10年期間公益權利金總額可達新台幣10億元以上。

請繼續往下閱讀...

目前醫院人力符合區域級醫院標準，各醫事職類人數達613人，特殊急重症醫療團隊支援醫護團隊總數更超過百人，醫事人力隨醫療量能增補。

衛生局統計，去年12月大同醫院（委託高醫大法人經營期間）每週開診423診次，今年1月大同醫院每週262診次，並積極回應民眾需求，至4月每週開診數已達488診次，且已開始提供兒童次專科門診（感染科、心臟內科、遺傳內分泌、血液腫瘤、胸腔、過敏氣喘風濕、新生兒科、腎臟科、胃腸科等共10科）與牙科次專科門診（牙周病科、齒顎矯正、贗復補綴、牙體復形、牙髓病及口腔外科等6科），更於1月1日起提供24小時「兒科專科醫師」急診駐診服務。

衛生局強調，非常重視市民意見並督責所屬市立醫院應謙虛以對積極處置，市立大同醫院持續積極調整人力、診次相關服務量能與品質，統計民眾陳情案件數逐月下降（-67%），改善成效顯著，也歡迎市民朋友持續監督建言。

針對議員建議加開夜診、與週六假日門診診次，衛生局指出大同醫院目前「夜診｣每週開設36診，「假日診｣每週開設16診次，將針對民眾需求再檢討協調改善方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法