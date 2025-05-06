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健康 > 杏林動態

聽嘸中文嘛ㄟ通 奇美醫AI翻譯衛教 助攻印尼癌女治療

2025/05/06 18:09

奇美醫院藥劑部導入智能AI語音衛教，幫助在台語言不通的病患能獲得完整正確的衛教、治療資訊。（記者王俊忠攝）

奇美醫院藥劑部導入智能AI語音衛教，幫助在台語言不通的病患能獲得完整正確的衛教、治療資訊。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕來台工作的43歲印尼女移工琳達，最近罹患子宮頸癌在奇美醫院接受化學治療，由於她中、英、台語都不通，在醫院化療與衛教時出現嚴重溝通障礙，癌症治療已帶給她身心巨大壓力；又因語言障礙難獲得完整資訊，使她深感茫然。奇美醫院導入智能AI語音衛教，以AI幫忙翻譯印尼文與中文，讓她克服語言障礙、完成療程。

衛福部國健署於2024年公布《2022年癌症報告》顯示台灣癌症發生率有持續上升的趨勢。奇美醫院藥劑部組長吳佳璇表示，癌症治療目前仍以化學治療為主，雖其能有效抑制腫瘤生長，但也合併許多藥物相關副作用，若病人對治療流程、藥品作用、副作用處理與生活注意事項缺乏認知，易產生順從性不佳、治療中斷，甚至增加急診就醫風險。據國際學會文獻指出，化療若配合完整藥事衛教，其療程完成率與治療順從性皆可顯著提升。

奇美醫院藥劑部組長吳佳璇指出，該院藥劑部導入智能AI語音衛教，幫助在台語言不通的病患也能獲得完整正確的衛教、治療資訊。（記者王俊忠攝）

奇美醫院藥劑部組長吳佳璇指出，該院藥劑部導入智能AI語音衛教，幫助在台語言不通的病患也能獲得完整正確的衛教、治療資訊。（記者王俊忠攝）

內政部及勞動部統計，迄2025年3月止，台灣外籍移工族群約占全台人口的3.5%，以印尼、越南、菲律賓為主要3大族群。吳佳璇指出，不同語言背景的病人常無法正確理解醫療資訊，尤其在涉及藥物使用與副作用說明的過程中，傳統需依賴翻譯員或圖片做簡要說明，無法充分傳達衛教資訊，易造成衛教內容失真或誤解，影響病人信任與治療成效。

吳佳璇說明，為解決不同語言背景、語言理解有限的病人溝通問題，該院藥劑部結合AI系統、導入「智能AI語音衛教」，克服過往仰賴翻譯員與圖片傳遞的限制，這系統核心包含：客製化衛教內容，不同化療使用不同藥品，會產生不同副作用，根據病人化療療程客製化衛教內容；智能AI語音衛教，以AI模擬真人語音，以病人熟悉的語言針對客製化衛教內容逐一說明相關注意事項。

最後，智能AI語音衛教也能即時語音辨識與翻譯，藉由語音辨識與即時翻譯，病人可充分表達對治療的疑問，藥師也可以回覆正確資訊。

奇美醫院認為，建置這套智能AI語音衛教，不僅是語言協助，更是一種全人照護的延伸，透過科技輔助，病人從被動接受轉為主動，有效建立信任感與溝通橋梁，更能進一步提升配合度與治療成效。

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