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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》預防失智有撇步 研究：規律運動是護腦關鍵

2025/05/06 17:01

最新研究指出，只要改善生活型態，有望預防或延緩高達6成的中風病例，並降低失智與憂鬱的風險；情境照。（圖取自freepik）

最新研究指出，只要改善生活型態，有望預防或延緩高達6成的中風病例，並降低失智與憂鬱的風險；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕守護腦健康，從生活改變開始。最新研究指出，日常生活習慣與中風、失智症及老年憂鬱密切相關。只要透過改善生活型態，搭配規律運動，有望預防或延緩高達6成的中風病例，並降低失智與憂鬱的風險。

佳齡生活健康中心醫療長劉興政在官網指出，最近發表於《神經科、神經外科與精神科期刊》（Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry）的一項系統性回顧研究，該研究團隊從182篇符合標準的統合分析中精選出59篇，並以「失能調整生命年」（DALY）為加權依據，綜合評估影響3種常見腦部疾病的關鍵因子。

研究結果揭示，總共17項生活與健康相關因子與中風、失智症及老年憂鬱具有顯著關聯。透過改善這些可調整的危險因子，可能可預防或延緩約60%的中風、40%的失智症，以及35%的老年憂鬱症。

其中，有助於保護大腦健康的「保護因子」包括：

•認知活動，如閱讀與解謎
•規律運動
•明確的人生目標感
•適量飲酒（少於每日一杯）

而可能提高腦部疾病風險的「危險因子」則有：

•高血壓、高血糖、體重過重、高膽固醇
•憂鬱症狀、聽力喪失、腎功能異常、慢性疼痛
•睡眠問題，如失眠或過長睡眠
•吸菸、不良飲食（高糖、高鹽、高紅肉）
•長期壓力與社交孤立

劉興政進一步說明，這些保護因子並非彼此獨立，而是相互影響、交織形成健康風險網。例如，「與朋友散步運動」這個簡單行為，就可能同時改善血壓、血糖、體重控制、情緒管理、壓力釋放、睡眠品質與社交互動，一舉多得。

雖然看似要調整的項目繁多，但其實只要從日常中最容易改變的一項開始，就能帶動一連串正向影響。比方說，養成每日閱讀習慣，在生活中融入認知活動；規律運動，以及重拾與親友的聯繫，都可能成為促進腦部健康的起點。

國民健康署也在官網提醒民眾，一起力行「護腦5招」防失智，要「多動腦」、「多運動」、「多社會互動」、「均衡飲食」和「維持健康體重」，可以增加大腦保護因子就能預防或延緩失智。

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