腸病毒反常低點 羅一鈞揭2原因：群體保護力＋氣溫偏低

時序入夏，腸病毒卻還沒正式「發威」，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞表示，預估最快6月中下旬才會進入流行期，至9月開學才會達最高點。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕時序入夏，腸病毒卻還沒正式「發威」，衛福部疾病管制署今（6日）指出，腸病毒疫情自清明連假後雖連續4週緩升，但目前門急診就診人次仍處相對低點，副署長羅一鈞表示，疫情延後可能與群體保護力與今年春天氣溫偏低有關，預估最快6月中下旬才會進入流行期，一改過去暑假疫情降溫趨勢，至9月開學才會達最高點。

羅一鈞表示，腸病毒過去多在4月底、5月初進入流行，5月底至6月初達高峰，暑假後逐漸趨緩，但今年疫情「比較反常」，清明過完到現在連4週就診才緩慢上升，但是就診人次仍不及今年1月，「仍處於相對低點」。

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羅一鈞分析，疫情延後的原因，一是去年腸病毒拖過今年1月才脫離流行，秋冬季節感染的小朋友人數多，因為流行病型別沒有太大轉換，讓這些小朋友仍有保護力；二是今年春天氣溫相對低，根據氣象署資料，今年春天是2011年以來第三冷，腸病毒要在天氣變暖後活動力才增強，也讓疫情來得較晚。

羅一鈞提醒，儘管疫情緩升，但可能打破過去「暑假後降溫」的模式，今年暑假間疫情恐將持續升高，「不會快速上升，一直到9月開學才到高點」，呼籲家長與校園應提早防範。他也補充，今年起腸病毒校園停課資料改由教育部校安系統統一彙整，疾管署不再另行公布，以簡化通報並減少數據不一致問題。

根據疾管署監測，目前社區以克沙奇A16型占29.8%為主，其次為A6型占21.3%、伊科病毒11型占19.1%。今年已累計4例重症個案，其中3例死亡，包含2名未滿月新生兒，提醒幼童族群為高風險對象。

呼籲5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高風險群，若出現嗜睡、活力不佳、肌抽躍、手腳無力、持續嘔吐或呼吸急促等重症前兆，應儘速就醫。日常應落實正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，特別是在吃東西、與寶寶互動、如廁或看病前後，強化防護力。

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