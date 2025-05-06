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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠暴增近8成 4歲童重症、91％重症者沒打疫苗

2025/05/06 14:56

疾管署副主任李佳琳表示，目前全球新冠病毒陽性率整體持平，但東南亞、西太平洋及香港地區疫情持續上升，台灣目前主要流行病毒株為XEC、XDV.1，各佔約40%。（記者邱芷柔攝）

疾管署副主任李佳琳表示，目前全球新冠病毒陽性率整體持平，但東南亞、西太平洋及香港地區疫情持續上升，台灣目前主要流行病毒株為XEC、XDV.1，各佔約40%。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情再升溫！衛福部疾病管制署今（6）日公布最新監測資料，上週全台新冠門急診就診人次達5853人，較前一週激增78%，創下今年新高，疫情已連續4週上升。新增重症33例、死亡4例中，有91%未接種本季疫苗，以65歲以上長者與慢性病患為主，另包括1名4歲女童因肺炎重症住院。

疾管署防疫醫師林詠青指出，這名重症個案為中部4歲女童，沒有特殊病史，也未接種新冠疫苗，自4月起出現咳嗽、有痰及輕微發燒，曾至診所服用抗生素但無明顯改善，5月開始有食慾差、活動力下降與呼吸費力，就醫時急診檢查顯示低血氧與呼吸窘迫，胸部X光有肺浸潤情形，白血球與發炎指數升高，經PCR確診為新冠肺炎合併急性呼吸衰竭，目前女童住院第3天，意識清楚、已退燒，仍有喘的情形，生命徵象穩定持續治療中。

上週全台新冠門急診就診人次達5853人，較前一週激增78%，創下今年新高。（疾管署提供）

上週全台新冠門急診就診人次達5853人，較前一週激增78%，創下今年新高。（疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫情規模僅為去年同期的3成，去年同週為1萬9334人次，但上升趨勢明顯，以往可根據疫情上升幅度推估走勢，但Omicron變異株每一波的表現都不同，這波為國內第七波流行，雖然規模較小，仍不能掉以輕心，預估5月疫情會持續上升，至於是否會在5月或6月達到高峰，仍需觀察1-2週才能判斷。

隨著疫情升溫，疫苗接種數也同步回升。疾管署統計，上週莫德納JN.1疫苗第1劑接種5666人、第二劑達4030人，創下今年單週最高紀錄。目前國內仍有320萬劑疫苗庫存，開放6個月以上全民免費接種，65歲以上、免疫低下者與長照住民3大族群，建議間隔6個月接種2劑，以獲得完整的保護力。

疾管署提醒，長者接種1劑可降低55%中重症風險，接種2劑則可降低至78%；但目前65歲以上族群第1劑接種率僅18.1%，第2劑僅0.24%，整體接種率偏低。去年10月1日後尚未接種本季疫苗者，無論過去打過幾劑，都建議儘快補打，以提升防護力。

觀察國際疫情，疾管署副主任李佳琳表示，目前全球新冠病毒陽性率整體持平，但東南亞、西太平洋及香港地區疫情持續上升，韓國略降，日本則持續下滑。台灣目前流行病毒株以XEC與XDV.1為主，各佔約40%，與全球主流株略有不同，顯示社區中仍有一定程度的傳播風險。

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