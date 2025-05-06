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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

出生僅8天就確診！ 百日咳飆6年同期新高

2025/05/06 15:37

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週國內百日咳疫情新增3名個案，均為未滿3個月大的嬰兒。（記者邱芷柔攝）

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週國內百日咳疫情新增3名個案，均為未滿3個月大的嬰兒。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內百日咳疫情持續升溫，為6年同期新高，衛福部疾病管制署今（6日）公布，上週新增3名本土病例，全是未滿3個月大的嬰兒，其中1名嬰兒出生僅8天就確診，疾管署示警，百日咳對6個月以下嬰兒威脅極大，病程長且嚴重時恐致命，呼籲家長務必準時帶孩童接種疫苗，照顧者也應考慮自費接種，減少傳播風險。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增的3名個案中，北部與南部的個案為出生約2個月大的男嬰，皆已接種首劑五合一疫苗，但仍不敵病毒侵襲，其中北部個案自4月中旬起咳嗽、流鼻水、反覆嘔吐並住院，PCR檢出陽性後住院4天出院；南部男嬰則自3月下旬發病，多次就診後於4月底確診，所幸治療後順利出院。

東部則是1名剛出生8天的女嬰，尚未達接種年齡就發病，出現持續咳嗽且反覆住院，一度進入新生兒加護病房，目前仍住院觀察中。此案共匡列27名接觸者，其中19人已預防性投藥，4名家人已送檢待結果。

出生僅8天就確診！ 百日咳飆6年同期新高

國內百日咳疫情持續升溫，為6年同期新高，上週新增3名本土病例，全是未滿3個月大的嬰兒。（疾管署提供）

疾管署副主任李佳琳指出，今年累計已有14例百日咳病例，皆為本土感染，4起屬於家庭群聚。年齡分布以3個月以下嬰兒最多、占27%，其次為13至19歲青少年、占24%。百日咳初期常與感冒難以區分，但後期可能出現陣發性劇咳、咳到嘔吐或臉紅缺氧，對尚未完成疫苗接種的嬰幼兒來說，罹病後重症風險極高，死亡率可達1至3%，提醒家長與照顧者應提高警覺，孩子如出現咳嗽症狀應及早就醫，外出返家後也應更衣洗手再接觸嬰幼兒，避免帶孩子出入人多密閉空間。

疾管署副署長羅一鈞補充，不只台灣，百日咳疫情也正全球蔓延，日本今年截至4月20日累計已破9300例，連續4週創下自2018年以來單週新高，並出現嬰兒重症與死亡案例；美國今年也已逾9000例，為去年同期兩倍，墨西哥與中國病例數亦明顯上升。

目前國內嬰幼兒百日咳疫苗接種時程為，出生滿2、4、6、18個月各接種1劑五合一疫苗，滿5歲至入小學前再補打一劑。疾管署也建議，孕婦每胎應於懷孕28至36週自費接種Tdap疫苗，幫助抗體經由胎盤傳給嬰兒，提升出生後初期防護力，另因家庭群聚感染常由成人帶入，建議嬰兒主要照顧者可自費施打一劑Tdap，共同築起防護牆。

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