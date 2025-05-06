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健康 > 杏林動態

高市大同醫院換手人流大減 院方回應了

2025/05/06 16:39

大同醫院換手後挨批夜診少、醫護人力不足、急診待床過久、領藥久候等缺失。（記者許麗娟攝）

大同醫院換手後挨批夜診少、醫護人力不足、急診待床過久、領藥久候等缺失。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院今年1月起改由長庚接手經營，今（6）日市議員湯詠瑜質詢時指出，民怨夜診少、醫護人力不足、急診待床過久、領藥久候等，衛生局表示將視民眾需求協調改善，院方則回應，角色定位與過去不同，且相較1月病人已明顯回流，月營收成長20%以上。

大同醫院指出，長庚醫院承接大同醫院醫療服務合作計畫，自1月農曆春節以來，病人已明顯回流，營收平均每月成長20%以上，符合原設定之規劃時程目標。

依據醫療服務合作計畫要求，大同醫院角色定位已與過去不同，服務內容也必須調整改變，營運收入已非履約的最主要考量，院方已依約並提前開展各項醫療服務，並配置符合評鑑與法規之醫事人力，包含24小時「兒科專科醫師」急診駐診服務，急性冠心症24小時心導管、心肌梗塞處置、心律不整電燒、緊急葉克膜裝設等緊急醫療服務、並導入兒科次專科、牙科次專科等各項急重症與特色醫療。

目前門診4月平均每週已開設達488診，對於夜診及假日診之開設，也將依照病人需求與監控實際掛號情形，並配合衛生局與基層醫療分級合作的政策，持續動態調整增開。

大同醫院表示，院方同時執行社區及公衛政策，每年均將投入4000萬元推動衛生局健康餘命躍升計畫與公衛核心指標，其中今年將以1000萬元投入於社區長照C據點擴增服務量能、建構兒童專科醫療團隊與執行高風險幼兒醫療照護訪視，以及精神個案關懷訪視暨社區整合照護網絡等。另為落實市府醫療平權政策，本院持續補助長者與弱勢病人就醫費用。

營運至今各項目標皆依時程持續推動，並規劃加速超前符合合約約定之急重症醫療服務承諾，如今年度提前接受緊急醫療能力「急性冠心症重度級」評定、提前導入達文西手術設備，院方說，有信心能落實履約，遵循市府政策目標，以滿足病人需求為目標持續努力。

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