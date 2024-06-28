本土M痘一口氣增6例 疾管署：社區傳播風險仍在

國內新增6例本土M痘，皆為本國籍男性，居住北部4例、中部2例，介於20多歲至30多歲，6月1日至17日發病，身體出現皮疹、水泡、膿疱等症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（28日）公布新增6例本土M痘，皆為本國籍男性，居住北部4例、中部2例，介於20多歲至30多歲，6月1日至17日發病，身體出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，提醒民眾社區M痘傳播風險仍在，符合疫苗接種對象快打滿2劑，以提升防護力。

疾管署統計，國內累計確診375例M痘，包含353例本土及22例境外移入，其中今年新增16例，有13例本土及3例境外移入，光是6月就新增6例本土，較4、5月各新增2例有升溫趨勢，且今年北、中、南及東部均有本土M痘個案。

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疾管署表示，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天可傳播給他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。截至6月25日有7萬9610人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬1935人，仍有約2萬7675人僅接種第1劑疫苗。目前全國共203家合作醫療院所可提供接種服務。

依世界衛生組織及各國監測資料，今年全球M痘疫情持續，每月平均新增近800例病例，美洲區占約47.5%最多，歐洲、非洲及西太平洋區佔17.7至13.9%、東南亞區則佔約3.6%；鄰近國家、地區以中國、香港、越南、泰國及澳洲等國疫情持續，其中澳洲5至6月病例數快速增加，韓國、新加坡及印尼等國有零星病例，另近期南非疫情明顯增加，檢出型別與全球多數地區流行型別相同，均屬IIb型，但致死率高，可能與缺乏藥物與疫苗有關。

疾管署提醒，暑假假期、七夕情人節將至，社交活動頻率大增，民眾要注意個人防護，應避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時留意自己或他人症狀，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫。

疾管署公布新增6例本土M痘。（資料照，記者林惠琴攝）

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