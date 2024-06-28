慎入！ 男血便罹患直腸癌 靠達文西手術保住肛門

新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科醫師蔡坤佑提醒，若出現便血、排便習慣改變、體重減輕、裡急後重症狀，應儘速就醫檢查。（新北市立土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕60歲蕭先生血便長達1年，一開始以為只是痔瘡出血，自行在藥局購買藥膏塗抹，近期因為出血量增加且排便困難，症狀沒有減緩，才到醫院就醫，醫師在診間初步以肛門指診，即發現直腸腫瘤，隨後安排電腦斷層與核磁共振影像及大腸鏡切片檢查，診斷為第三期低位直腸癌，經與醫師討論後，以達文西機器手臂精準微創手術，切除腫瘤並保留完整肛門功能，術後4天即可出院。

新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科醫師蔡坤佑指出，肛門口往回推算約15公分的這段腸子就是直腸，主要功能為儲存糞便，因為其特殊解剖構造，深埋在骨盆腔裡面，且周圍還有許多重要的神經支配泌尿功能，以往若腫瘤長在肛門口以上、直腸5公分以下的範圍，傳統手術有較高的比例需要將肛門全切除後裝置永久性人工肛門，部分患者擔心可能會裝人工造口，因此拒絕接受治療，導致疾病加速惡化。

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藉由大腸鏡（左圖）影像可看出直腸癌造成出血，電腦斷層（右圖） 黃圈處為腸道原始大小，因惡性腫瘤阻塞造成腸道管徑變小至紅圈處，導致排便困難。（市立土城醫院提供）

蔡坤佑說，直腸癌術前通常先採取電療與化療，待腫瘤縮小後，再進行手術切除病兆，以降低術後腫瘤局部復發機會。直腸腫瘤就像是大蘿蔔深埋在泥土裡一樣，想要把蘿蔔完整的拔起來，又不能傷害到周圍正常的組織神經，對外科醫師是一大挑戰，尤其是男性病患，因為其骨盆相對的深且狹窄，手術時要同時做到腫瘤移除，淋巴廓清，保留肛門與神經又更加困難。

健保署自去年3月將達文西機器手臂手術納入直腸癌部分健保給付，減低民眾就醫負擔，達文西機器手臂搭配3D立體高解數度影像與靈活多角度，可以在狹小的骨盆腔進行複雜手術，避免傷害到排便、排尿和性功能神經。

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