30歲婦人生第5胎大出血 豐醫急救挽回一命

卓姓婦人與丈夫與豐原醫院婦產科主任張崑敏及小兒科醫師黃伃㚬合影留念。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕30歲卓姓婦人喜迎第5胎，半夜陣痛在家人陪同下急赴豐原醫院待產，不到3小時即產下重達3,140公克的健康男嬰，不料，疑因多次生產，產後大出血，經院方緊急使用Bakri Balloon（專門用於產後出血時壓迫子宮腔的水球）壓迫子宮腔止血，會診放射科執行子宮動脈血管栓塞術控制出血，才挽回一命。

婦產科醫師張崑敏指出，成年女性血色素正常約為11.5～18 g/dl，產後大出血是指陰道生產後24小時內出血量超過500毫升，若產婦本身患有糖尿病、高血壓、子宮肌瘤，或產婦羊水過多、胎兒過大、經產婦（多次生產）、急產、子宮感染或產程過長等，都可能會增加產後大出血機率。

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豐原醫院指出，卓姓婦人產後不久即嚴重大出血，情況危急，院方立即動員婦產科、放射科、小兒科、檢驗科及護理科等協作，迅速展開緊急處置，過程中輸血超過2,000毫升，經使用Bakri Balloon（專門用於產後出血時壓迫子宮腔的水球）壓迫子宮腔止血，會診放射科執行子宮動脈血管栓塞術控制出血，雖然過程中血色素一度降至7.7g/dl，但在團隊照護下順利止血，因此免轉加護病房與男嬰分離。

根據衛生福利部統計公告，2022年每10萬活產中就有13.3名孕產婦死亡；周產期醫學會統計，每天約有120例產婦產後大出血，死亡率約2.6%，為日本的4倍。

豐原醫院為高危險妊娠及新生兒中度級急救責任醫院，今年並加入中區區域聯防計畫，提供高危險妊娠及新生兒的全面照護。院方表示，卓婦 經過5天治療與照護，母子均安，順利出院。卓小姐和丈夫感激不已，特意邀請婦產科醫師張崑敏及小兒科醫師黃伃㚬於豐原醫院生日打卡牆前合影留念，紀念這次浴血重生的美好結局。

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