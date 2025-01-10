中部醫院麻疹群聚+3 疾管署：都是匡列對象、疫情無擴大情形

疾管署署長莊人祥（左）表示，目前疫情仍集中在中部醫院群聚事件，該事件累計確診19例，疫情未擴大，將持續監測至1月29日。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾病管制署今（10日）召開記者會，公布國內新增3例麻疹確診病例，均與中部醫院群聚事件有關，包括2名護理人員及1名陪病家屬，皆為先前匡列的接觸者。疾管署署長莊人祥表示，目前疫情仍集中在中部醫院群聚事件，該事件累計確診19例，疫情未擴大，將持續監測至1月29日。

疾管署說明，3名新增個案分別為30多歲女性（案1）、20多歲男性（案2）和40多歲男性（案3），於1月1日至6日間發病，1月3日至7日間出疹。其中案1、案2為醫院護理人員，案3為確診個案同病房陪病家屬，均為之前已匡列的接觸者。

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疾管署統計，中部醫院群聚事件迄今共計確診19例，包含2024年12月10日公布的指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者17例，目前新增病例仍限該醫院接觸者，並無疫情擴大的情形，全案將持續監測至2025年1月29日。

疾管署統計，我國今（2025）年截至1月9日，累計4例麻疹病例，均為國內感染病例且皆屬中部某醫院相關麻疹群聚個案；去年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例，包含4起群聚，另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年病例數雖高於2020年至2023年，但低於2019年。

莊人祥表示，麻疹傳染力高，但國內幼兒MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合）疫苗接種率達97%以上，群體免疫效果顯著，且1981年前出生者多因自然感染具抗體。研究顯示，接種疫苗者即使抗體衰退，感染風險低且症狀輕，近期麻疹群聚事件傳播有限，國內大規模疫情風險低，民眾不需恐慌，但應做好呼吸道衛生、佩戴口罩，降低感染風險。

疾管署也提醒，目前幼兒公費MMR疫苗充足，請家長依時程帶年滿1歲幼兒接種；另為讓疫苗資源發揮最大防疫效果，建議以1981年（含）以後出生，經檢驗麻疹抗體陰性，且15年內未曾接種MMR疫苗之醫護人員，及1981年（含）以後出生之成人，需前往麻疹流行區且經醫師評估後（如抗體檢驗陰性）為自費接種對象。

疾管署說明最新麻疹疫情集中在中部醫院群聚事件，累計確診19例，疫情未擴。 （疾管署提供）

疾管署說明國內最新麻疹疫情。（疾管署提供）

疾管署今天召開記者會，說明最新麻疹疫情。圖為群聚事件細節。（疾管署提供）

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