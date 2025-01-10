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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

竹縣去年破千名胸痛者送醫 30人確診心肌梗塞

2025/01/10 14:01

新竹縣政府消防救護車去年送了破千名胸痛患者就醫，結果有30人確診心肌梗塞，做心導管手術續命。（竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防救護車去年送了破千名胸痛患者就醫，結果有30人確診心肌梗塞，做心導管手術續命。（竹縣府消防局提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕寒流一波波，新竹縣政府消防局統計，去（2024）年全年該局救護車載送1062名胸痛患者就醫，其中927人接受12導程心電圖監測，48人偵測出疑似心肌梗塞且有30人因此做心導管處置，成功拯救30個家庭，卻也意味約有千分之28名胸痛患者是心肌梗塞所引起。

縣府消防局緊急救護科表示，心肌梗塞不再是中老年人的專屬疾病，不包含自行做健康檢查發現的患者，去年光是前述疑因急性心肌梗塞，由119送醫的48人中，50歲以下的就有7人，年齡最小的只有28歲。

所以近日天氣嚴寒，全民都應對這個疾病有所當心，畢竟以去年的救護狀況可見，119送醫患者中，至少有千分之28確診心肌梗塞而接受心導管手術以續命。

消防局表示，去年12月21日早上10點，竹東某56歲男子在睡夢中，突然大叫一聲後就失去反應，其子致電119求救，且遵循消防局護理師線上的指導立刻進行CPR搶救，當救護人員趕抵後接手連做了7次電擊，這名男子才能在到院前恢復脈搏，經醫生診斷確定是心肌梗塞所致，後經手術治療，終於在跨年夜康復出院。

縣府消防局指揮科羅姓護理師說，當天接獲家屬報案，聽說男子睡夢中大叫一聲後就失去呼吸，研判應該是當場OHCA，所以立刻指導報案的兒子施作CPR。搶救過程中，患者一度「好像」恢復微弱的呼吸，根據家屬的描述男子呼吸次數時10秒鐘才有1次，跟正常10秒應有2到3次不同，且呈張口式呼吸的方式，因此研判屬於無效的「瀕死式呼吸」，所以立刻要求男子家人持續CPR直到救護車趕抵。

竹東消防分隊隊員莊宗旺、顏妡羽、鍾明哲以及詹乃霖4人到場後接手搶救，分工合作完成CPR、給氧以及進階呼吸道等處置後火速送醫。

現場救護「指揮官」鍾明哲說，他們當場透過AED發現男子有凶險的心室纖維顫動狀況，且發出「建議電擊」的提示音，他們立刻電擊男子胸部，到院前總共電擊了7次，儘管男子仍未恢復意識，但到院前脈搏恢復跳動，同時也能自主呼吸，後續交由醫師接手搶救，終於挽回一命。

上（12）月中旬竹東56歲男子在家失去呼吸心跳，幸而兒子及早發現並盡力搶救。（竹縣府消防局提供）

上（12）月中旬竹東56歲男子在家失去呼吸心跳，幸而兒子及早發現並盡力搶救。（竹縣府消防局提供）

竹東56歲男子在到院前恢復生命徵象，跨年夜得已康復出院。（竹縣府消防局提供）

竹東56歲男子在到院前恢復生命徵象，跨年夜得已康復出院。（竹縣府消防局提供）

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