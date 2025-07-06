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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》牛奶營養但非人人適合 醫點名：腎友注意攝取量

2025/07/06 06:30

醫師指出，腎臟病患者在病後期代謝鉀、磷的功能會下降，而蛋白質代謝後形成的含氮廢物也需要腎排除；而牛奶剛好富含磷、鉀、蛋白質，腎臟病患者要特別注意攝取。（圖取自freepik）

醫師指出，腎臟病患者在病後期代謝鉀、磷的功能會下降，而蛋白質代謝後形成的含氮廢物也需要腎排除；而牛奶剛好富含磷、鉀、蛋白質，腎臟病患者要特別注意攝取。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶含很多營養成分，舉凡蛋白質糖分跟脂肪甚至一些礦物質都很足夠，所以成長中的小孩或是成人都會建議補充一些牛奶。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，牛奶營養，但不是所有人都適合。腎臟病患者在病後期代謝鉀、磷的功能會下降，而蛋白質代謝後形成的含氮廢物也需要腎排除；而牛奶剛好富含磷、鉀、蛋白質，腎臟病患者要特別注意攝取。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，牛奶的營養價值。

蛋白質：酪蛋白佔總蛋白質的約80%，乳清蛋白佔20%，算是優質的蛋白質，補充熱量跟一些肌少症的人都蠻適合的。

脂肪：這部分就是牛奶之前被詬病的所在，因為牛奶的脂肪亞大三酸甘油酯的形式存在，並含有多種脂肪酸，包括飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸。所以，後來有出低脂牛奶（但低脂牛奶有沒有比較好倒是不一定）。

維生素：這也是牛奶最常被提到的好處之一，維生素A、D、B2和B12都有蠻多的。

礦物質：富含礦物質中的鈣磷鉀，都是對成長中的孩子以及長者都有些好處！

林軒任分享，腎臟病不適合用牛奶當營養補充品原因。

腎臟病在中後期時排泄毒素的能力會下降，尤其下降的是排泄鉀離子以及磷離子的能力，所以在腎臟病第三期之後，醫師們會開始建議要限制磷跟鉀食物的攝取。

另一方面，雖然蛋白質是人體必須的營養素，但是蛋白質吃下去之後會代謝成含氮廢物，而含氮廢物是腎臟必須要排泄的，當含氮廢物超負債的時候腎臟就會受傷，所以腎臟病中後期（第三期之後）也會開始建議先限制蛋白質攝取。而牛奶剛好富含蛋白質，跟豐富的磷鉀，都是腎臟病患者所需要避開的，所以一般來說腎臟病的人並不建議多喝牛奶來當作日常的營養補充。

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