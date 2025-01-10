8歲女童腎病數度病情危急 成功換腎喜迎新生

8歲施小妹自小受腎病之苦，去年轉院到高雄長庚，並順利接受腎臟移植，讓父母相當開心。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕8歲施小妹在3歲時因感冒全身浮腫，檢查罹患腎病症候群，自此幾乎都在醫院度過，5歲起開始洗腎，6歲時曾因心臟衰竭、肺積水數度送到急診及在加護病房搶救，直到去年8月，施小妹獲得腎臟移植機會，如今完成移植手術已4個多月，施小妹也逐漸恢復健康。

高雄長庚醫院腎臟移植團隊醫師鄭元佐指出，施小妹是去（2024）年轉到高雄長庚就醫，施小妹3歲時感冒出現全身浮腫，至大醫院抽血檢查確診罹患腎病症候群（局部節段型腎絲球硬化症），一開始每週一三五到醫院注射白蛋白，半年後效果不如預期，決定到外縣市求醫；

請繼續往下閱讀...

4歲那年幾乎3分之1的日子都住在醫院，蛋白尿從高到10萬，曾經降至100以下，但因某次住院期間感染輪狀及諾羅病毒，腎功能又逐漸變差；5歲開始腹膜透析（洗腎），多次發生腹膜炎；6歲時因為長期脫水不佳影響心臟收縮，最後確診為心臟衰竭，經常因為肺積水往返急診，且需要進加護病房打強心針，狀況變得更加棘手，甚至不太樂觀。

鄭元佐表示，每段時期的難關，施小妹都堅強的挺過來，而陪伴在旁的施爸爸和施媽媽心中滿是不捨，所以當醫師告知體重達20公斤時可以「腎臟移植」的消息，心中燃起了希望，無奈施小妹因腎臟失去功能需飲食限制，儘管輔以施打成長激素，體重仍只有15、16公斤。

2024年初，施小妹再度因腹膜炎入院，且檢驗出超過4種病毒，在持續發燒找不到原因的情況下，為確保沒有細菌殘留，拔掉了腹膜透析以及臨時血液透析的管路，小兒外科醫師也表示，因為反覆植管，已有腸沾黏的情形。

爸媽原本想著讓施小妹慢慢洗腎，趕快長大，但現實中病情卻是每況愈下，後來透過長庚體系工作的朋友提供高雄長庚移植評估的資訊，因此2024年5月初施小妹轉到高雄長庚「腎臟移植門診」，經鄭元佐診療評估適合接受移植，並協助完成大愛腎移植登錄。在8月27日施爸爸生日當天，醫院通知施小妹配對到大愛天使腎臟捐贈，施爸爸、施媽媽非常驚喜與感動，覺得這是上天和大愛天使給家人們最好的禮物。

在高雄長庚腎臟移植團隊的努力下，施小妹順利完成移植手術，術後腎臟很快的發揮功能順利排尿。目前完成移植4個多月，體重已增加2公斤，身高更是成長了7公分。

台灣兒童末期腎病的發生率約為每年每百萬人新增5-10人，對末期腎臟病的孩童、青少年來說，終身洗腎在身心、發育等都會造成負面影響，「移植」是最好的治療，然而低體重及12歲以下的腎臟移植，有時會因為血壓較成人低而易形成血栓栓塞而導致失敗。

高雄長庚2016年起致力推展兒童腎臟移植，鄭元佐表示，針對小兒病人的做法是將移植腎吻合在主動脈及下腔靜脈，讓腎臟的血液灌流較好（成人是接合在外髂動/靜脈）。在腎臟移植團隊持續精進手術技術，以及麻醉團隊、兒童加護病房團隊的照護下，目前已完成10位病童，12-18歲5人、12歲以下幼童5人，最小年齡為4歲3個月，且病童及腎臟存活率皆100%。

8歲施小妹接受腎臟移植已4個多月，如今逐漸恢復健康，體重多了2公斤，也長高了7公分。（高雄長庚提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法