健康網》5招飲食抗新冠！ 營養師：多吃菇類免疫力UP

營養師表示，菇類富含多醣體、礦物質、維生素D、必需胺基酸，可活化免疫細胞，減少發炎反應，建議各種菇都吃；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情又升溫，這次病毒來的靜悄悄，沒發燒不等於沒中鏢！營養師高敏敏在臉書提醒，要想對抗新冠病毒，除了外出戴口罩、勤洗手、多消毒及接種疫苗外，飲食增強免疫力也是不可或缺的一環，建議每天攝取足夠優質蛋白質、蔬果、飲水量，同時也可多吃菇類，並保持均衡飲食，日常打造強健免疫力，遠離新冠肺炎。

1. 攝取足夠優質蛋白質—每天吃6-8份：每份約為3根手指大小厚度。蛋白質是製造免疫細胞的來源，推薦選擇植物性的豆製品、動物性的鮭魚、雞蛋、雞胸肉攝取，並優先選擇低脂來源，以免脂肪堆積。

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2. 蔬果要吃足量—每天攝取3-5份蔬菜、2-4份水果：蔬菜1份約半碗、水果1份約1個拳頭。各色蔬果中的抗氧化植化素，就是提升免疫細胞的關鍵，不只如此，維生素C、A也是鞏固免疫力的營養素。建議挑選綠花椰、紅蘿蔔、菠菜、芹菜、各類蕈菇等蔬菜類，以及芭樂、柑橘、奇異果、小番茄等水果類。如果是牙口不好的長輩，也可用未濾渣的蔬果汁代替。

營養師建議，每天攝取3-5份蔬菜，如綠花椰、紅蘿蔔、菠菜、芹菜等蔬菜類；示意圖。（圖取自photoAC）

3. 菇類要多吃：菇類富含多醣體、礦物質、維生素D、必需胺基酸，可以有效活化免疫細胞，減少發炎反應，建議木耳、香菇、金針菇、鴻禧菇等各種菇都吃。

4. 少量多次喝水：每日飲水量應達體重公斤數×30毫升，可少量多次的補充水分。活動量較大者，記得適度增加水分。

5. 均衡飲食不挑食：不偏食、不節食、不快速減重，以免因營養不足影響免疫力。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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