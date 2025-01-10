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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

苗栗市免費大型健康篩檢1月12日 檢查有禮品

2025/01/10 14:13

苗栗市免費大型健康篩檢，12日舉辦。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

苗栗市免費大型健康篩檢，12日舉辦。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已連續42年蟬聯死因之首。苗栗縣政府衛生局結合苗栗市公所、苗栗市民代表會、苗栗市衛生所與衛生福利部苗栗醫院資源，將於12日早上7點半至上午10點半在中油紫園禮堂辦理免費大型健康篩檢活動，盼為苗栗市民健康把關。

苗栗縣政府衛生局表示，篩檢活動提供成人健檢、乳房攝影檢查、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查，完成任一項檢查除贈送精美禮品，另加碼贈送一斤白米，完成任二項加送5斤白米。贈品以現場為主，數量有限，送完為止。

另外，衛生局長楊文志提醒，鄉親當日務必攜帶健保IC卡、身分證，以供核對是否符合篩檢資格，成人預防保健抽血檢查者，請於檢查前空腹6小時至抽血完，主辦單位當天備有早點。若有相關篩檢問題，請洽苗栗醫院社區健康中心（037-261920#1111）或苗栗市衛生所諮詢（037-277129）。

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