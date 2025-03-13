健康網》輕忽小傷口變大感染 醫：運動員要注意

醫師提醒，運動員因接觸頻繁、共用設備及傷口照護不易，是MRSA感染的高風險族群，絕對不能輕忽小傷口；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位國中棒球選手因手掌傷口感染後持續惡化，已經服用了抗生素，腫脹和疼痛卻不見改善，聯新國際醫院運動醫學科醫師王凱平看照片後認為「不對勁」，住院後確診感染的是多重抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA），需要接受萬古黴素治療。也指出運動員因接觸頻繁、共用設備及傷口照護不易，是MRSA感染的高風險族群，絕對不能輕忽小傷口。

王凱平在臉書專頁「王凱平醫師（童話醫師）- 運動醫學、兒童醫學教育」說明，MRSA是一種對多種抗生素具高度抗藥性的金黃色葡萄球菌。金黃色葡萄球菌本是人體皮膚上的常見細菌，通常不會造成問題，但當這些細菌對抗生素產生抗藥性後，感染變得更加難以治療。MRSA主要透過皮膚傷口進入體內，若感染擴散，可能導致：蜂窩性組織炎、膿腫、骨髓炎、肺炎、敗血症。

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王凱平指出，相較於其他族群，運動員是MRSA感染的高風險族群，主要原因包括：選手間可能皮膚接觸頻繁、可能共用器材、護具與更衣室、小傷口機率高，容易照護不當。因此運動員應該特別注意個人衛生、傷口照護與器材清潔，以降低MRSA感染風險。如果出現不尋常的傷口感染，務必提高警覺，儘快就醫。

MRSA感染與治療

MRSA感染初期，可能與一般的細菌感染相似，但如果出現以下狀況，就應提高警覺：持續加重、擴大的紅腫、疼痛；已服用抗生素，但傷口持續惡化、擴大；出現較大膿皰，顏色偏黃或偏綠；局部皮膚變硬或壞死；伴隨高燒或其他全身症狀。

王凱平說，治療MRSA主要包括清創、適當抗生素。治療期間還應保持傷口乾淨，避免細菌進一步擴散、強化營養（如：左旋麩醯胺酸）促進傷口修復。

1.傷口清創：若有膿腫，清創引流膿液是最重要的治療步驟。

2.抗生素治療：嚴重感染者可能需要住院，靜脈注射經測試有效的抗生素。

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