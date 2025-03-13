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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

遠離腎臟疾病 醫：10大傷腎習慣 「水喝太少」要避免

2025/03/13 14:03

遠離腎臟疾病，醫師建議避免10大傷腎習慣。（衛福部苗栗醫院提供）

遠離腎臟疾病，醫師建議避免10大傷腎習慣。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部苗栗醫院今（13）天響應每年3月第2個週四的「世界腎臟日」，舉辦「腎利方程式病友會」。會中由腎臟科主任醫師吳文中分享如何保護腎臟，吳文中也提醒民眾，建議民眾多加注意及保護腎臟，日常生活中要避免10大傷腎習慣。

吳文中說，傷腎習慣中，第1點為「水喝太少」；他認為應以白開水為首選，固定喝水，且小口小口喝比較適合。第2點為高油鹽糖飲食，建議民眾減少外食比例與降低醬料調味，改用天然蔥、薑、蒜、辣椒香料等，並且多攝取膳食纖維。

第3點則為吸菸，因吸菸不只傷肺，最傷的是血管，腎絲球就是一個微血管球，若要保護腎臟最好要戒菸。第4點為高壓與熬夜，主要為容易造成免疫變差及血壓、血糖失控與夜間頻尿，甚至造成腎功能惡化。

第5點要避免濫用止痛藥、抗生素與成藥；第6點則需注意加工類食品，因相關食品常具有高熱量、高脂肪、高糖、高鹽特性，更含有多種化學添加劑成分，容易造成腎臟負擔。

第7點為憋尿；第8點則需避免久坐不運動；第9點則不要錯誤進補與使用保健品；第10點則為使用錯誤的飲食飲水容器，可能會溶出有毒物質，長期食用有害人體健康。

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