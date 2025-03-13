苗縣白沙屯童醫院命名受關注 童綜合：擲筊命名「媽祖醫院」

苗栗縣通霄鎮「白沙屯童醫院」將設在拱天宮景觀公園順風耳及千里眼附近600多坪土地。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕醫療社團法人童綜合醫院將在苗栗縣通霄鎮白沙屯地區設立醫院，醫院命名也受到各界關注。童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫指出，經總院長童敏哲前往拱天宮擲筊請示媽祖，媽祖指示命名為「白沙屯童醫院-媽祖醫院」，相關院區大樓正規劃設計中，預計斥資6、7億元，興建4層樓的醫療大樓。

「白沙屯童醫院」將設在拱天宮景觀公園順風耳及千里眼附近600多坪土地，苗栗縣醫事審查委員會已正式通過籌設許可，興辦事業計畫也通過，用地變更編定為醫療用地，也獲苗栗縣政府同意；童綜合醫院正進行醫療大樓的設計，若完成設計會盡速送苗栗縣政府審議。

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吳肇鑫表示，白沙屯醫院醫療大樓規劃設計預計4、5月送苗栗縣政府審議，將斥資6、7億元，興建四層樓建築，至於地方人士所關心的動線問題，也會一併列入考量，若建築執照審核通過，預估2年後相關醫療大樓可完工。

吳肇鑫指出，至於各界關心醫院命名問題，經總院長童敏哲到拱天宮擲筊請示媽祖，媽祖指示必須為「媽祖醫院」，因而將命名為「白沙屯童醫院-媽祖醫院」。

白沙屯童醫院將設有43床急性病床，初步規劃急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，並設有電腦斷層、核磁共振等儀器的現代化醫院，可彌補海線地區後龍、通霄及苑裡地區醫療不足缺口。

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