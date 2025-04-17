逆轉中風危機！專家教聰明「換食」：少鹽多鉀是關鍵

專家更推薦從香蕉、酪梨、菠菜等「全食物」攝取鉀。（資料照）

〔記者陳成良／台北報導〕少鹽、避開超加工食品，多攝取高鉀高纖蔬果、堅果及健康脂肪，是降低中風風險的關鍵飲食策略。專家指出，逐步調整飲食有助控制血壓、膽固醇及發炎反應等中風相關因子。

飲食習慣深植健康，其影響反映在血壓、膽固醇、血糖等關鍵指標上，這些指標不僅關乎心臟病，更是中風風險的主要決定因素。無論是腦血管阻塞或破裂，中風都與飲食密切相關，所幸健康的飲食選擇能顯著降低風險。

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據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國塔夫茨大學（Tufts University）營養學教授荷西奧多瓦斯（José M. Ordovás）建議循序漸進調整飲食，他引用「千里之行，始於足下」說明，逐步改變至關重要，每一步都有其價值。

奧多瓦斯直指「鹽是主要元兇」。攝取過多鈉會使身體滯留水分，升高血壓，增加血管破裂或形成腦血栓的風險。鉀雖有助放鬆血管、降低血壓，但並非抵銷鹽害的藉口。降低中風風險的首要步驟是「減鹽」。他建議善用新鮮香草、辛香料提味，並以水果取代高鹽分的加工零食，逐步培養新的飲食習慣。

相較於補充劑，奧多瓦斯更推薦從香蕉、酪梨、菠菜等「全食物」攝取鉀。他強調：「攝取富含鉀的全食物，能同時獲得抗氧化、抗發炎等多元益處，更全面地對抗中風。」

高膽固醇易導致動脈斑塊堆積、血管狹窄，增加血栓機率。健康的「不飽和脂肪」，如特級初榨橄欖油、堅果、酪梨及富含Omega-3的魚類，有助對抗膽固醇。纖維則是另一利器，能結合膽固醇並將其排出體外，多見於蔬果及糙米、燕麥等全穀類。

「避免超加工食品」是奧多瓦斯建議的核心策略。這類食品常高糖、高鹽、高脂且多添加物。以自製餐點取代罐頭湯、冷凍披薩，偶爾用黑巧克力代替冰淇淋，便能在兼顧享受的同時改善健康。

營養科學日益個人化，研究正尋找中風相關基因。奧多瓦斯的研究顯示，富含蔬果、健康脂肪與全穀類的地中海飲食，是預防初次及再次中風最有效的方式之一，對高風險長者亦然。但他提醒，沒有所謂「超級食物」或「神奇子彈」，中風成因複雜，解決方案需多管齊下。

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