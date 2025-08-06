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12歲女童狂咳 高燒住院 罕見「先天性肺氣道畸形」上身

2025/08/06 05:30
12歲女童狂咳 高燒住院 罕見「先天性肺氣道畸形」上身

▲X光檢查顯示患者為「先天性肺氣道畸形」（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

12歲女童狂咳 高燒住院 罕見「先天性肺氣道畸形」上身

▲劉柏毅醫師說明患者的病情。（記者陳建志攝）

12歲張姓女童日前因狂咳住院治療，並持續高燒，原以為是黴漿菌引發肺炎，但檢查後，意外發現肺部竟有1顆3公分異常囊腫，多方確認後證實罹患罕見疾病「先天性肺氣道畸形」（CPAM），建議接受微創胸腔鏡手術切除以降低囊腫癌化風險，女童術後恢復良好，讓家人鬆了一口氣。

微創切除囊腫 肺功能恢復良好

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅表示，「先天性肺氣道畸形」是1種胎兒時期就已存在的肺部異常，因肺組織局部出現不正常的增生與分化，形成囊泡或腫塊，使得該部分肺功能失常，甚至可能壓迫正常肺葉，影響孩子出生後的呼吸能力。

劉柏毅指出，這類肺部結構異常大多在懷孕中期就能透過例行檢查發現，不過也有部分病灶體積較小，直到長大後，因其他疾病接受胸部影像檢查時才被意外發現，該名女童就是住院期間安排X光檢查，兒科主任陳傑賀發現「怪怪的」，經討論並反覆確認，才證實是CPAM肺部囊腫。

劉柏毅表示，考量囊腫可能隨著年齡增長出現感染風險，甚至少數類型具有惡性變化的可能性，評估後建議安排微創胸腔鏡手術切除，不僅傷口小、恢復快、術後併發症少，只要手術順利，患者肺功能多半能完全恢復，未來生活幾乎不受影響，女童術後2天就出院返家，已在準備全家環島旅行。

劉柏毅指出，CPAM臨床表現與病灶大小、位置相關，且根據囊腫大小及組織型態也有不同嚴重度分類，部分病童出生後呼吸順暢、沒有明顯異狀，直到因其他感染或不明原因咳嗽、喘鳴，就醫拍攝X光或電腦斷層時，才赫然發現肺部異常結構，但也有部分新生兒在出生後即出現呼吸窘迫、臉色發白、哺乳困難等現象，需立即插管治療。

劉柏毅提醒，因CPAM日後癌化風險高，多數醫療團隊會主張儘早進行預防性手術，尤其建議在1歲左右完成切除，若家中寶寶曾在產檢中，被發現肺部有異常結構，務必持續追蹤。

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