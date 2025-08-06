美衛生部砍5億美元 終止mRNA疫苗開發合約

美衛生部終止mRNA疫苗開發合約；示意圖。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的主導下，美國衛生及公共服務部（HHS）正在終止使用信使核糖核酸（ mRNA）技術開發疫苗的合約，這是該機構在他領導下，對疫苗政策做出的又一項改變。

彭博（Bloomberg）報導，HHS週二在一份聲明中宣布，將終止22項價值近5億美元（約新台幣149億元）的合約。此舉發生之際，小羅勃甘迺迪正因美國食品暨藥物管理局（FDA）持續批准mRNA疫苗，而面臨部分支持者的批評，這些支持者希望將該類疫苗徹底下架。

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HHS將此舉描述為對「生物醫學先進研究與發展局」（BARDA）旗下mRNA疫苗計畫的「協同縮減」。甘迺迪本人則斷言，這些被中止的疫苗計畫，「未能有效預防像新冠肺炎和流感這樣的上呼吸道感染」。

然而，由莫德納（Moderna Inc.）與輝瑞（Pfizer Inc.）生產的mRNA疫苗，先前皆已獲得FDA批准，用於預防新冠病毒感染。

HHS的聲明指出，該機構正將資金轉向其他的疫苗計畫。此次變動包括取消授予莫德納的一筆禽流感疫苗獎勵、終止與埃默里大學（Emory University）的合約，以及變更與CSL Seqirus的現有合約。其他受影響的交易或提案，還涉及輝瑞、賽諾菲（Sanofi）與阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）等公司。

對此，莫德納在聲明中表示，目前與BARDA沒有任何進行中的合作。阿斯特捷利康則拒絕評論。其他公司未立即回應置評請求。

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