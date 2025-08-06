自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美衛生部砍5億美元 終止mRNA疫苗開發合約

2025/08/06 11:23

美衛生部終止mRNA疫苗開發合約；示意圖。（路透資料照）

美衛生部終止mRNA疫苗開發合約；示意圖。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的主導下，美國衛生及公共服務部（HHS）正在終止使用信使核糖核酸（ mRNA）技術開發疫苗的合約，這是該機構在他領導下，對疫苗政策做出的又一項改變。

彭博（Bloomberg）報導，HHS週二在一份聲明中宣布，將終止22項價值近5億美元（約新台幣149億元）的合約。此舉發生之際，小羅勃甘迺迪正因美國食品暨藥物管理局（FDA）持續批准mRNA疫苗，而面臨部分支持者的批評，這些支持者希望將該類疫苗徹底下架。

HHS將此舉描述為對「生物醫學先進研究與發展局」（BARDA）旗下mRNA疫苗計畫的「協同縮減」。甘迺迪本人則斷言，這些被中止的疫苗計畫，「未能有效預防像新冠肺炎和流感這樣的上呼吸道感染」。

然而，由莫德納（Moderna Inc.）與輝瑞（Pfizer Inc.）生產的mRNA疫苗，先前皆已獲得FDA批准，用於預防新冠病毒感染。

HHS的聲明指出，該機構正將資金轉向其他的疫苗計畫。此次變動包括取消授予莫德納的一筆禽流感疫苗獎勵、終止與埃默里大學（Emory University）的合約，以及變更與CSL Seqirus的現有合約。其他受影響的交易或提案，還涉及輝瑞、賽諾菲（Sanofi）與阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）等公司。

對此，莫德納在聲明中表示，目前與BARDA沒有任何進行中的合作。阿斯特捷利康則拒絕評論。其他公司未立即回應置評請求。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中