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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

迎父親節一起守護爸爸健康 營養師：從「吃」守護攝護腺

2025/08/06 09:51

台北慈濟醫院營養師張瑋琳表示，長期攝取高脂肪、高糖的飲食方式，可能與攝護腺癌的發生有正相關。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院營養師張瑋琳表示，長期攝取高脂肪、高糖的飲食方式，可能與攝護腺癌的發生有正相關。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕根據衛福部統計，台灣男性10大癌症排行榜中，攝護腺癌上升至第3位，已成為中高齡男性不可忽視的重要議題，對此台北慈濟醫院營養師張瑋琳指出，除了年齡與家族史，飲食在攝護腺癌預防中也是重要因素，長期攝取高脂肪、高糖、加工食品與過量動物性蛋白的飲食方式，可能與攝護腺癌的發生有正相關，這可能刺激體內發炎反應與氧化壓力的上升，進一步增加癌細胞生成的風險。

張瑋琳指出，坊間對奶製品及大豆製品對攝護腺健康的影響說法兩極，長期過量攝取乳製品與鈣補充劑時，因飽和脂肪及鈣攝取過多（每日攝取超過2,000mg的鈣質），根據現有流行病學研究顯示可能與影響雄性激素代謝有關，另外鈣攝取過量會使血清中鈣濃度過高，導致活性維生素D3生成減少，增加攝護腺癌發生與惡化的風險。

她表示，黃豆與其製品所含的大豆異黃酮雖屬植物性雌激素，但人體吸收率低，不具實質賀爾蒙調節作用，反而可作為優質植物性蛋白質的來源，有助於整體營養均衡與慢性病預防。

除了黃豆製品外，番茄、十字花科蔬菜及深色莓果類都是對攝護腺健康有益的食物，番茄所帶有的茄紅素可以抗氧化，抑制癌細胞增生；綠花椰菜、甘藍等十字花科蔬菜含有硫化物與吲哚類物質，可促進致癌物解毒；深色莓果則富含花青素、維生素C，有助於抗氧化與免疫調節。

8月8日的父親節即將到來，張瑋琳建議男性朋友以多蔬果、全穀及植物性蛋白為主，乳製品一天最多攝取1–2份 且盡量選擇低脂乳製品，平時更應規律運動、戒菸限酒，50歲以上更應每年追蹤攝護腺特定抗原 （PSA ），維持攝護腺健康。

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