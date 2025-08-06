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三高救星來了！ 「超商診所一線牽」啟動

2025/08/06 05:30
三高救星來了！ 「超商診所一線牽」啟動

▲國健署副署長魏璽倫（左起）、健保署署長石崇良、千禧之愛健康基金會董事長許惠恒、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮，共同推動代謝症候群防線向社區延伸。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

三高不只傷身，每年還吃掉健保3600億元，占去全國醫療支出的4成。為幫助民眾提早預警、有效管理健康，千禧之愛健康基金會昨天宣布與中華民國診所協會全國聯合會合作，啟動「健康1+1：超商診所一線牽」行動計畫，串聯全台217家7-ELEVEN「千禧血壓站」與310家防治代謝症候群的基層診所，建立「量測－轉介－追蹤－改善」社區防治機制。

民眾至7-ELEVEN量血壓後，可用ibon進行風險評估，若屬高風險族群，還可列印任務卡前往診所就醫，再回超商兌換免費蔬果。「三高蔬果有福」活動8月9日開跑，即日起至8月24日填寫腰圍與血壓，就可參加抽獎，獎品包含萬元黃金與健康飲品。

守護健康 也能參加抽獎

基金會董事長許惠恒表示，腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、空腹三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低」是代謝症候群5大指標，其中腰圍與血壓是民眾最容易自行量測的2項指標，若這2項同時超標，罹患代謝症候群的風險高達68.3%，希望民眾從超商就能守住健康的第1道防線。

健保署署長石崇良指出，代謝症候群未控制好，恐引發高血壓、高血糖等共病，國內每年約有850萬人次因此就醫，健保署在「健康存摺」App設有專區，可自動讀取健檢資料、計算三高風險與共病機率。預計今年第4季App新增「AI衛教助理」，能依個人健康紀錄產出衛教建議，還有語音版本，通勤時也能聽。

國健署副署長魏璽倫補充，10大死因中有7項與慢性病相關，根據世界衛生組織資料，5成健康影響來自生活型態，醫療僅占1成，因此從飲食、運動與體重控制下手，是預防慢病的根本。她指出，國健署推動的代謝症候群防治計畫3年來已收案逾40萬人，2成成功「畢業」，7成改善至少1項指標。

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