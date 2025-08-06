乾杯敬歲月！松柏園養護中心18位阿公 居酒屋用餐慶祝父親節

松柏園養護中心阿公們外出用餐慶祝父親節。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕父親節將至，許多安養機構長輩無法返家過節，在父親節前夕，今年永信松柏園老人養護中心安排18位年過8旬男性長者外出至日式居酒屋餐廳用餐，提前慶祝父親節，最令人動容的身影，是一位高齡95歲的黃爺爺，上個月因病住院而必須留置鼻胃管，但黃爺爺日漸康復，成功移除了鼻胃管，開心吃飯過節，喜極而泣。

昨晚松柏園養護中心工作人員與志工夥伴們正為一場「夜間任務」整裝待發，他們小心翼翼地協助多名坐輪椅長者們上車，只為實現一個簡單卻堅定的心願—陪阿公們到重溫舊夢，過一個父親節。

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松柏園養護中心規劃這場父親節的「食」光，為長者們創造了珍貴的生命回憶。（記者張軒哲攝）

餐廳那卡西的懷舊旋律在空氣中流淌，烤物的香氣，瞬間打開了話匣子，在座的阿公們，有的是乘風破浪的討海人、撐起麵粉大廠的主管，也曾經是保家衛國的英勇老兵，大家回首話當年。

松柏園養護中心主任蕭麗美表示，機構裡的男性長者，情感上相對內斂，不像女性長者那樣容易融入團體活動，想為他們規劃一個專屬的行程，希望能喚醒他們青春時光的美好，讓他們在彼此的笑談中，找到共鳴與陪伴，這場父親節的「食」光，為長者們創造了珍貴的生命回憶。

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