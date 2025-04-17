選瓣膜不能只看年齡！長庚：二尖瓣置換「病因」是選擇關鍵

左為生物性人工瓣膜，右為機械人工瓣膜。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕心臟二尖瓣置換手術，過去臨床指引以患者年齡作為主要考量，建議65歲以下選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜，但長庚醫院研究團隊發現，二尖瓣疾病成因多樣且複雜，不同病因在瓣膜選擇上應有不同的策略，是手術成功關鍵。

62歲王先生因活動時喘不過氣、雙下肢水腫就醫，診斷為嚴重風濕性二尖瓣狹窄。心臟超音波顯示瓣膜鈣化嚴重，需進行二尖瓣置換手術。長庚醫療團隊考量病患長期貧血且有胃潰瘍病史，經溝通選擇生物瓣膜，術後至今3年，患者心臟功能改善，也無併發症。

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林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯表示，二尖瓣是左心房與左心室間的瓣膜，主要作用在阻止左心室的血液逆流回左心房。當運作出現問題時，病人會有覺得喘不過氣來、體能下降、下肢水腫等症狀，甚至導致心臟衰竭。嚴重病患需手術治療，通常以二尖瓣修補為先，太嚴重則須考慮置換機械或生物性人工瓣膜。

陳紹緯解釋，機械瓣膜優點是耐用性高、再手術機率低，但需終生服用抗凝血劑以預防血栓。若凝血劑劑量不足，可能引發腦中風、腸道或下肢血管阻塞；劑量過高則可能導致腦出血或腸胃出血，且接受其他手術或侵入性檢查時，需住院調整抗凝血劑藥物，生育年齡女性還需注意藥物可能有致畸胎風險。生物瓣膜優點則是無需終生服用抗凝血劑，但瓣膜退化較快。

過去的臨床指引以患者年齡作為主要考量，建議65歲以下患者選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜，但長庚研究團隊發現，二尖瓣疾病的病因多樣且複雜，對患者長期存活具有顯著影響，因此不同病因在瓣膜選擇上應有不同的策略，是手術成功關鍵，研究結果已發表於2024年6月的「國際外科雜誌」（International Journal of Surgery）。

林口長庚麻醉部副部主任陳俊宇表示，此研究共分析台灣健保資料庫2002至2018年9201位二尖瓣置換患者，探討不同病因及年齡對存活率的影響。結果顯示，不同病因應有更適合選擇的二尖瓣瓣膜。

舉例來說，感染性心內膜炎、曾在住院期間出現中風的患者，或是具有風濕性心臟病的60歲以上患者，生物瓣膜可能是更安全的選擇；退化性二尖瓣逆流的70歲以下患者，則是使用機械瓣膜存活率較佳。至於缺血性二尖瓣返流，預後較差，無論生物瓣膜或機械瓣，對存活率影響都不顯著。

桃園長庚醫院副院長、胸腔心臟血管外科醫師葉集孝表示，臨床指引應加入病因相關的建議，以幫助醫師在進行二尖瓣置換手術時，可根據患者的病因、年齡、生活品質需求等多方面因素，提供個人化最適合的治療方案。

二尖瓣位置。（長庚醫院提供）

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