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健康網》孕婦染諾羅 別緊張！醫談處置3法

2025/03/13 19:12

若孕婦染上諾羅病毒，除了就醫，醫師也提出3項照護建議。（圖取自shutterstock）

若孕婦染上諾羅病毒，除了就醫，醫師也提出3項照護建議。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少人飽受諾羅病毒所苦，令人憂心若「孕婦」們不慎染上諾羅，該怎麼辦？醫師表示，孕婦對脫水很敏感，須格外注意水分與電解質補充。同時提醒照護方式與重症警示徵兆。

蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，孕婦感染諾羅病毒（Norovirus）時，最重要的是預防脫水和支持性療法。由於懷孕期間身體對脫水更加敏感，因此需要特別注意補充水分和電解質。

蘇怡寧表示，孕婦感染諾羅病毒的處置方式，大致上有3項：

●預防脫水：記得補充水分，真的太嚴重就得要打點滴。

●飲食調整：避免刺激性飲食，少量多餐慢慢調整回來。

●盡量避免止瀉藥：蘇怡寧表示，如非特別需要，盡量不要使用止瀉藥。因為腹瀉就是身體在排除病毒的方式。除非有特殊狀況，不然就是等一到三天內會慢慢恢復囉。提醒，孕婦應請醫師協助判斷是否吃止瀉藥。

然蘇怡寧提醒，如果有嚴重脫水症狀、持續高燒，或是持續嘔吐、腹瀉超過48小時沒有改善，或是胎動明顯減少，請盡速就醫。

大家都想知道，感染諾羅病毒會影響寶寶嗎？蘇怡寧強調，不會直接感染肚子裡的寶寶。諾羅病毒主要影響腸胃道，不會穿過胎盤因此不會導致胎兒感染。「寶寶是靠你，你自己趕快好起來就沒有問題。」

至於如果家裡有人得到諾羅，要如何避免自己被感染？蘇怡寧提3法：用肥皂勤洗手至少20秒（噴酒精沒有用）；避免與家人共用餐具；使用漂白水清潔嘔吐物或糞便污染區域。

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