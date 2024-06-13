高雄新增1例本土登革熱！疾管署曝新一波群聚

鳳山區一名20多歲男性確診本土登革熱，其病毒定序結果與去年流行株不同，今天再新增一例本土個案，為40多歲女性，由於上述兩例潛伏期有共同活動史，研判是新一波疫情的群聚。（資料照，高雄市衛生局提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（13日）表示，國內新增1例本土登革熱病例，為居住高雄市鳳山區40多歲女性，由於個案與日前公布的確診個案有共同活動史，疾管署副署長曾淑慧表示，經基因定序，確認兩起個案與去年流行病毒株不同，不是去年疫情的延續，研判為新一波疫情。

曾淑慧表示，疾管署前（11日）公布鳳山區一名20多歲男性確診本土登革熱，其病毒定序結果與去年流行株不同，今天再新增一例本土個案，為40多歲女性，由於上述兩例潛伏期有共同活動史，研判是新一波疫情的群聚。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧指出，目前兩個案的接觸者都沒有症狀，擴大採檢接觸者350人，結果都是陰性，衛生單位已針對個案及接觸者進行衛教宣導，並於個案居住地、活動地進行擴大疫調、孳生源查核與清除及必要的化學防治等工作。

疾管署統計，今年截至6月12日止，國內累計166例本土登革熱確診病例，累計病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另今年累計104例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於3至55例），感染地以東南亞國家為主，以印尼55例為多，其次為馬來西亞18例及馬爾地夫9例，境外移入風險持續。

曾淑慧表示，去年台南也是在6月初出現第一例本土登革熱個案，由於氣候炎熱且偶有降雨，正值登革熱流行季節，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署也提醒，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、肌肉痠痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法