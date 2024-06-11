登革熱警報！高雄爆入夏首例確診個案

疾管署今日公布今年入夏以來首例本土登革熱個案。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕疾管署今（11）日說明最新疫情，並公布新增今年入夏以來首例本土登革熱個案。疾管署副署長曾淑慧表示，目前正在持續進行基因定序，釐清這例個案是前一波登革熱疫情的延續、或是今年4月以來的另一波疫情。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，國內上週新增1例本土登革熱病例，為居住於高雄市20多歲男性，6月6日因出現發燒、肌肉痠痛等症狀，於6月7日就醫，經通報及採檢送驗後，確認為登革熱病例，密切接觸者目前無症狀，另上週新增3例境外移入病例，感染國家均為印尼。

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曾淑慧說明，前一例登革熱確診個案發生在4月底，目前仍在進行基因定序、確認這次公布新增的個案與前一波登革熱疫情是否有關聯性，但也提醒民眾，近期各地氣溫明顯升高，且受西南風影響，局部地區有短暫降雨發生機率，平時務必於降雨後落實「巡、倒、清、刷」等措施，避免病媒蚊孳生。

此外，疾管署提醒，鄰近之東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼及泰國疫情上升，寮國及越南疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近899萬例，以南美洲巴西近753萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻。

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