醫化身「黑熊哥哥」導讀繪本 逗樂幼兒園孩童

林思宏化身「黑熊哥哥」導讀英文繪本，小朋友聽得津津有味。（記者陳賢義攝）

〔記者陳賢義／台東報導〕氣溫連日驟降，但冷颼氣溫敵不過台北知本產科醫生林思宏的熱情，今帶著愛心人士的兒童繪本來到台東縣海端鄉霧鹿國小幼兒園，化身「黑熊哥哥」導讀，手腳並用逗樂孩童，一邊跟著做動作，一邊大聲熱情回應「I can do it」我能做到，大小朋友的歡笑聲讓教室變得好溫馨。

「林思宏X5 醫師慈善基金會」再度來到霧鹿國小，對象轉換成幼兒園的孩童，林思宏遠從台北帶來知名作家艾瑞．卡爾（Eric Carle）的英文繪本及有聲書，產科醫生立刻大變身，魁梧身材被孩童笑稱「黑熊哥哥」。儘管有些生澀，林思宏仍認真的拿起英文繪本導讀。

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「小朋友要跟黑熊哥哥一起做動作喔！」坐在小椅子上導讀「從頭動到腳」的繪本，還和孩童們玩成一片，小朋友也在師長的陪伴下熱情回應，每每帶頭示範一個動作，小朋友也跟著做且「I can do it」，好不快樂。林思宏說，非常感謝善心人士認同「X5 基金會」的理念，捐贈繪本書籍來豐富原鄉學校的閱讀教材，期盼藉由閱讀來成長改變的力量。

霧鹿國小校長郭惠珍則表示，會妥善運用來自各界每一分珍貴的資源，並盡力提升校園的學習機會以縮小城鄉間的差異。另還笑稱若是林思宏有朝一日不做醫生了，歡迎來學校教小朋友。

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