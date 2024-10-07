妄想、幻覺、脫離現實 思覺失調症上身徵兆

▲妄想和幻覺是思覺失調症患者常見症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯瑋婷

思覺失調症好發在15歲至40歲，但終身都有罹病的可能。目前知道思覺失調病因為致病基因調控大腦結構時，發生異常情況，使得病患大腦的功能出現問題。

好發15歲至40歲

思覺失調症診斷的核心症狀有2個，分別為妄想跟幻覺。妄想是異常、脫離現實的信念；幻覺則是指出現不存在現實的感覺，包含嗅覺、聽覺、視覺、體感覺、味覺等，常見的有聽幻覺，個案在環境中不存在真人的情況下，卻聽到有人在講話。

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不過，妄想跟幻覺的內容及類型並非拿來作為診斷的依據，受到生活環境及經驗的影響，妄想及幻覺的內容也大逕相庭。

妄想與幻覺的核心症狀經常是造成患者社會功能損傷的主要原因。為什麼呢？妄想跟一般的白日夢或幻想不一樣。舉例來說，幻想自己會中樂透成為億萬富翁。正常人可以區辨出這個是我的想像，實際上，我沒有中樂透，也不是億萬富翁。因為知道這是我的想像，所以我不會去購入經濟無法負擔的貴重物品或豪宅。幻覺也並非只是腦中出現的感知經驗重現，舉例來說，當我們想到很酸的食物時，腦中儲存酸的味覺記憶區域會活化，但當下我們沒有吃到酸的食物。

思覺失調症患者無法區辨真實性，選擇聽從妄想或幻覺的內容，並出現行為舉止脫序、言談脫離事實。比如說，個案自稱神明附體或聽到神明降旨要來懲戒他人，進而出現攻擊行為；或是患者聲稱聽到魔鬼的聲音，為了抵抗魔鬼而做出異常舉止，整晚在窗邊高舉十字架。

妄想跟幻覺經常會同時出現。過往比較極端的案例中，患者受到妄想跟幻覺的影響，不識得家人、甚至以武器傷害或危害親人生命。少部分患者接受治療後，症狀減輕、恢復現實感。再次重新面對受害者，也可能會造成患者心理上的二次傷害。當親人出現脫離現實的妄想跟幻覺時，應留意觀察，並及早介入或治療，以免憾事發生。

（作者為台大醫院精神醫學部職能治療師）

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