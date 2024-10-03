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健康 > 心理精神

憂鬱症治療無感 NIRS腦光譜儀確診躁鬱症

2024/10/03 05:30

▲ 周伯翰醫師指出，「NIRS近紅外光腦光譜儀」檢查可偵測腦功能疾病。（照片提供／周伯翰）

▲ 周伯翰醫師指出，「NIRS近紅外光腦光譜儀」檢查可偵測腦功能疾病。（照片提供／周伯翰）

文／周伯翰

55歲王女士原本個性開朗，但因為新冠疫情困在家中，逐漸產生憂鬱症狀與負面想法，被診斷為「重度憂鬱症」，2年多來嘗試藥物、心理諮商與30次的經顱磁刺激（rTMS）治療，症狀均無改善，被認定是「頑固型憂鬱症」。經過「NIRS近紅外光腦光譜儀」檢查，發現她是躁鬱症波型，加上她的家中多人有躁鬱症，確診王女士為「第二型躁鬱症」患者，藥物調整治療1個月後，情緒大幅改善，王女士也回歸正常生活。

70％第二型躁鬱症 易被當憂鬱症治療

第二型躁鬱症患者會出現「憂鬱期」及「輕躁期」，憂鬱時表現和重度憂鬱症相同；輕躁期時，整天心情好、充滿活力自信，不易發現異常。研究顯示，70％第二型躁鬱症易被當憂鬱症治療；但躁鬱症憂鬱期患者需要服用「情緒穩定劑」或「抗精神病藥物」治療，如果只吃抗憂鬱藥物容易效果不佳、反覆發作。

第二型躁鬱症患者若被當憂鬱症治療，常導致抗憂鬱藥效果不佳，成為「頑固型憂鬱症」。根據日本多家醫學中心研究結果，NIRS診斷準確率約75-85％之間，已獲得日本健保給付，適應症為「頑固型憂鬱症與躁鬱症憂鬱期或思覺失調症的鑑別診斷」。而根據筆者臨床經驗顯示，台灣的準確率和日本相近，此成果已獲得國際醫學權威期刊《Journal of affective disorders》刊登與獲得台灣精神醫學會論文獎。

（作者為周伯翰身心醫學診所院長）

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