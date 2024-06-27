深層腦刺激DBS術 巴金森氏症者站起來

▲陳先生經過手術後，已可用手指進行較複雜的動作。（嘉義長庚醫院提供）

記者林宜樟／嘉義報導

65歲陳先生罹患巴金森氏症超過10年，因症狀惡化，動作遲緩，每天服藥次數不斷增加，經嘉義長庚醫院巴金森跨專科治療團隊評估後，接受「深層腦部電刺激手術」（DBS），術後第5個月追蹤，病情明顯改善，可使用輔具行走出門，大幅降低服用藥物種類和頻率，提升生活品質。

大幅降低藥物依賴

陳先生昨由家屬陪同到醫院感謝醫療團隊。家屬說，先前他的病況嚴重，經常摔倒，無法站起，高度依賴藥物治療，術後目前可以自行站起，用輔具行走，手指也能進行較精確的動作。

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嘉義長庚神經內科醫師謝宗達說，巴金森氏症是因腦部細胞退化，致無法分泌足夠的神經傳遞物質「多巴胺」，多巴胺不足時，人體動作協調性會出現問題，動作緩慢、不自主顫抖、四肢僵硬及步態異常，也可能伴隨憂鬱及記憶減退。

嘉義長庚醫院神經外科醫師鄭群鈺說，透過藥物補充多巴胺可治療巴金森氏症，但無法延緩神經細胞退化，藥物治療5年以上的病人，可能會對藥物反應不佳或藥效波動不穩定，近年來，醫學技術進步，可透過深層腦部電刺激手術進行替代治療。

深層腦部電刺激手術是在大腦內植入刺激電極，需要刺激的丘腦下核體積非常小，位於最深層的腦幹附近，周遭有重要的神經血管，因此必須將電極精準植入。

嘉義長庚今年新啟用「精準影像導引手術中心」，採用無框式術中電腦導航定位，在巴金森氏症患者頭部安裝定位點，術中進行電腦斷層掃描，將完成的影像與術前核磁共振模擬的路徑結合，可有效提升手術精準度，縮短手術時間，降低風險和併發症，符合適應症者，手術納入健保給付。

▲嘉義長庚醫院醫療團隊為病患進行「深層腦部電刺激手術」。（記者林宜樟翻攝）

▲陳先生感謝嘉義長庚醫院醫療團隊進行手術，院方則準備蛋糕慶祝他病況改善。（記者林宜樟攝）

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