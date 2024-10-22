林口長庚節能有成 總統：用ESCO達2050淨零轉型

總統賴清德前往林口長庚紀念醫院實地視察長庚醫療體系的節能永續創新成果，鼓勵各行業運用ESCO達成2050淨零轉型。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今（22）發布新聞稿，總統賴清德前往林口長庚紀念醫院實地視察長庚醫療體系的節能永續創新成果，並鼓勵各行各業學習其成功經驗，運用「能源技術服務」（ESCO）有效達成節能減碳，進而達成2050淨零轉型目標，為總統府週四將召開的氣候變遷對策委員會暖身。

黨政人士說明，節能是國家未來發展重要政策方向，賴總統重視氣候變遷、能源轉型相關議題，不只啟動國家第2次能源轉型，執政團隊也提出「建構智慧共享的綠能戰略」、加速推動「深度節能」等，協助產業結合節能與智慧化，達成更高效的能源管理，賴清德也當場責成經濟部長郭智輝在在經濟部大樓等公部門引進長庚節能範例執行。

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賴清德聽取簡報後，也步行到林口長庚新醫療大樓建地旁聽取林口長庚未來願景，藉由推動建置「黃金級綠建築」，實踐推動環境永續理念，並至液氧槽區，了解林口長庚如何善用液氧冷能回收，達成空調節能的目的。（總統府提供）

賴清德週四（24）將在總統府召開第二次「國家氣候變遷對策委員會」，黨政人士指出，今年8月總統府成立委員會當天，行政院也通過「深度節能推動計畫」，目標4年內促進節電206億度，藉由深度節能提升產業競爭力，同時持續透過技術服務、財務協助、綠色金融工具等措施，幫助企業突破綠色轉型瓶頸，賴清德前往視察林口長庚ESCO案場實地了解成果，也為委員會暖身。

賴清德指出，根據國際能源總署（IEA）評估，邁向淨零轉型最基本的路徑就是節能。為達成2050淨零轉型，各行各業都要節能；在醫療界，長庚體系的表現最好，不僅獲得經濟部「節能標竿獎」金獎的肯定，更獲得「國際醫院聯盟」（IHF）頒發「卓越醫院獎」金獎，感謝長庚團隊響應政府的號召，期盼全台公私立醫療院所都能學習長庚醫療體系的經驗，在節能方面持續精進。

賴清德提到，經濟部積極推動ESCO，期盼台灣金融保險業的資金能投注在國家發展政策上，其中一項就是藉由提高設備能源效率或建立節能體系，協助各行各業進行節能。長庚醫療體系每年編列預算逐步改善，預計2027年完成空調、照明系統及其他老舊設備改善，相信結合ESCO的運用，能有效縮短時程，讓長庚醫療體系在響應政府節能政策上，成為醫界和其他產業的模範。

賴清德聽取簡報後，也步行到林口長庚新醫療大樓建地旁聽取林口長庚未來願景，藉由推動建置「黃金級綠建築」，實踐推動環境永續理念，並至液氧槽區，了解林口長庚如何善用液氧冷能回收，達成空調節能的目的。最後，聽取「長庚醫療體系自主開發節能創新項目暨林口長庚既有節能推動項目報告」，了解長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻。

總統賴清德前往林口長庚紀念醫院實地視察長庚醫療體系的節能永續創新成果，鼓勵各行業運用ESCO達成2050淨零轉型。（總統府提供）

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