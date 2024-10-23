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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰化出現首例本土登革熱 30多歲男子中鏢

2024/10/23 19:01

彰化縣傳出首例土本登革熱確診案例，彰化縣衛生局今晚證實已完成環境清潔消毒。（圖衛生局提供）

彰化縣傳出首例土本登革熱確診案例，彰化縣衛生局今晚證實已完成環境清潔消毒。（圖衛生局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣出現今年首例本土登革熱個案！疾管署今（23日）宣布國內新增2例本土登革熱病例，其中一例為彰化縣溪州鄉，另一例是新北市中和區。

由於兩例均與新北市的中和登革熱風險區有活動或居住史，初步判定彰化的個案與新北中和、新店的群聚感染有關，進一步定序確認中。兩名患者目前症狀已緩解或返家，相關接觸者也未出現疑似症狀或檢測結果為陰性，整起群聚將持續監測至11月21日。

彰化縣衛生局表示，縣內該個案是年約30多歲的男性，無國外旅遊史，10月16日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉及全身無力等症狀，前往醫院就診。彰化縣衛生局於10月21日晚間接獲通報，當天立即展開疫調，確認為高風險個案，並於22日啟動孳生源清除及化學防治工作，協請環保局和公所清潔隊加強指標個案足跡周邊環境的清消，全力防堵疫情擴散。

彰化縣衛生局於10月21日晚間接獲通報，當天立即展開疫調，確認為高風險個案，並於22日啟動孳生源清除及化學防治工作，協請環保局和公所清潔隊加強指標個案足跡周邊環境的清消，全力防堵疫情擴散。 （圖衛生局提供）

彰化縣衛生局於10月21日晚間接獲通報，當天立即展開疫調，確認為高風險個案，並於22日啟動孳生源清除及化學防治工作，協請環保局和公所清潔隊加強指標個案足跡周邊環境的清消，全力防堵疫情擴散。 （圖衛生局提供）

根據疾管署統計，國內今年累計239例本土登革熱確診病例，彰化縣這一例是首例。彰化縣內14家急救責任醫院已加強對14天內有東南亞或登革熱風險地區活動史的民眾進行快篩，尤其針對發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀的患者。

衛生局呼籲，前往東南亞或其他登革熱流行地區的民眾，務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑。從疫區返回後應自我健康監測14天，若出現症狀，請立即就醫並告知醫師旅遊史，以利及早診斷與通報。

彰化縣傳出今年首例土本登革熱病例，相關單位已完成環境清潔消毒。（圖衛生局提供）

彰化縣傳出今年首例土本登革熱病例，相關單位已完成環境清潔消毒。（圖衛生局提供）

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