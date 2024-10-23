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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰化出現今年首例本土登革熱 新北中和群聚達72例

2024/10/23 18:35

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的2例本土登革熱個案，初步研判與新北中和群聚案有關。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的2例本土登革熱個案，初步研判與新北中和群聚案有關。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（23日）公布國內新增2例本土登革熱，包含新北市中和區1例、彰化縣溪州鄉1例，其中彰化個案為今年彰化首例，潛伏期間曾至苗栗縣、雲林縣活動，2人均有新北中和本土登革熱疫情風險區居住或活動史，初步研判與群聚案有關；目前新北中和群聚案已累計72例。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的2例本土登革熱個案，均有新北中和疫情風險區居住或活動史，感染登革熱第二型病毒，初步研判與群聚案有關，但仍待進一步定序確認；目前症狀已緩解或返家，相關接觸者均無疑似症狀或已採檢陰性。整起群聚將持續監測至11月21日。

羅一鈞也提到，彰化個案於潛伏期間曾至苗栗縣、雲林縣活動，該地衛生單位已展開相關防治活動，亦呼籲民眾需提高警覺，登革熱第二型病毒須注意非典型症狀，包含容易有腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，要加強防範。

疾管署統計，今年累計239例本土登革熱，其中新北中和群聚案累計72例，包含新北新店37例、中和30例、新莊1例，以及花蓮1例、台北2例、彰化1例，所幸無重症或死亡個案。

疾管署提醒，潭美颱風將近，外圍環流會帶來北部大雨，後續造成積水可能導致病媒蚊孳生，民眾颱風前先行將容器減量，颱風過後主動落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，降低病媒蚊密度，以免登革熱疫情反彈。

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