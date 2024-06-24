穩定服藥、職能治療 思覺失調症也能融入社會

▲小邱的文書和記帳工作能力獲得肯定，找到成就感。 （照片提供／蔡雨芊）

文／蔡雨芊

35歲的小邱坐在電腦桌前，俐落地處理文書工作，他是院內精神科辦公室同仁的好幫手。其實，20年前他罹患嚴重的思覺失調症，經過規律、穩定服藥及職能治療，找到成就感，融入社會。

小邱在國小時功課很好，上國中後對自己要求很高，壓力過大，出現情緒上的反常，對於外界感到恐慌，就醫後，才知道罹患思覺失調症，對於社交非常恐懼，包括親人都不能碰他。

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其實在他很小的年紀就有幻聽、幻覺、失眠等各種症狀。15歲確診思覺失調症後，輾轉住進不同醫療院所的精神急性病房，大約10年前住進彰化醫院精神科急性病房，症狀穩定後，轉往日間病房，慢慢地接受職能復健。

團體互動 培養自力生活

精神科的職能復健有烹飪、烘培、油漆、洗衣、摺衣、園藝、洗車、代工、整燙及實習商店等各類團體，讓病友透過復健工作賺取自己的工作獎金，培養自力生活、與人互動能力，在規律的生活下，很多精神患者重新融入社會，但對於發病後，導致功能受損較多的思覺失調症患者，回歸社區有時是一條漫長的路。

治療團隊發現小邱頗有數字敏感度，文書處理能力也很好，開始嘗試讓他處理辦公室的文書，也讓他計算學員每個月的零用金，他從中找到樂趣，各種表格整齊無誤，管理帳務井然有序。

在這10年間，小邱找到成就感，成了辦公室的好幫手，也不再害怕與同儕互動，成為日間病房病友的意見領袖。治療團隊評估讓小邱轉換到接觸民眾的第一線工作，小邱有點卻步，但團隊仍相信，有那麼一天，他能用自己自在的方式與步調跟這個社會互動。

「思覺失調症」是一種大腦疾病，因認知功能障礙，出現邏輯思考異常、妄想、幻覺等症狀，過去有一種容易讓人連結到被鄙視感的病名「精神分裂症」。從小邱的案例，可發現病友透過藥物及復健治療後，不僅有機會可照顧自己，也有機會回復正常生活，甚至透過提供自己的能力服務社會，找到成就感。

（作者為衛生福利部彰化醫院職能治療師、諮商心理師）

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