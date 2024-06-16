健康網》吃出好心情！ 營養師列6飲食「焦慮剋星」

營養師指出，食用深海魚、堅果和種子、全穀類、乳製品等食物，有助情緒安定、消除焦慮；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調快速，競爭又高壓，多少有焦慮問題。營養師侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文表示，除了透過運動、冥想或心理諮商調整身心，也能透過正確飲食「吃」出好心情，像是食用深海魚、堅果和種子、全穀類、綠葉蔬菜、乳製品、豆類或豆製品，有助情緒安定、消除焦慮。

●深海魚：鮭魚、鯖魚，不只是美味佳餚。它們含有豐富的Omega-3脂肪酸，其中的EPA有助於抗發炎、維持心血管健康和免疫調節作用，DHA則可以支持大腦認知功能發展、視覺健康。除此之外，深海魚中充足的維生素D，更可以平衡我們的情緒，撫平焦慮波濤。

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●堅果和種子：杏仁、核桃、亞麻籽、奇亞籽等堅果，富含Omega-3脂肪酸、能幫助放鬆神經和肌肉的鎂，以及有助於神經傳導物質合成和代謝的鋅和維生素B群，解救緊繃的神經。

●全穀類：燕麥、糙米、紫薯、山藥等非精緻的全榖根莖類，其中豐富的纖維除了有助於腸道健康，還可穩定血糖，幫助調節心情。而天然的抗壓劑—維生素B群，能幫助我們人體維護神經、內分泌系統，達到情緒的平衡。

●綠葉蔬菜：菠菜、芥菜、羽衣甘藍等綠葉蔬菜，富含鎂、葉酸和抗氧化物質，其中鎂可以幫助安定神經和肌肉放鬆；葉酸可維護神經系統的正常運作，消除不安情緒及焦慮。

●乳製品：牛奶、起司、優酪乳中擁有鈣、維生素D，有助於促進對神經系統的穩定作用，從而穩定情緒、減少焦慮和抑鬱。益生菌可以幫助腸道細菌產生一些重要的神經傳導物質，如血清素、多巴胺，間接影響情緒。

●豆類和豆製品：黑豆、豆腐等豆類食品，富含蛋白質、纖維。蛋白質分解成胺基酸後，會產生神經傳導物質的前體，影響情緒和認知功能。而其中的纖維和抗性澱粉可以作為益生元，促進有益腸道菌群的生長，間接幫助情緒穩定。

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