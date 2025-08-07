自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中國廣東屈公病燒到台灣 中部女訪友人被蚊叮返台確診

2025/08/07 16:07

我國疾管署已將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert）。（資料照，記者林惠琴攝）

我國疾管署已將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert）。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（7日）公布新增1例屈公病境外移入，為居住中部的40多歲本國籍女性，今（2025）年7月至廣東佛山及深圳拜訪友人，期間曾被蚊子叮咬，返台出現發燒等症狀確診，所幸經治療已出院；這也是今年首例中國移入的屈公病個案。

疾管署副署長曾淑慧表示，該名女性結束廣東行程後，7月30日返台、31日發燒、8月1日因紅疹、腳踝及四肢疼痛等症狀就醫並住院治療，經採檢送驗後確診，在一般病房住到4日，目前已痊癒出院，同住家人也沒有疑似症狀，將持續監測至8月26日。

曾淑慧指出，該名個案返台後，都待在家裡，沒有到其他地方旅遊或工作，且當地衛生局在接獲醫院通報後，已採取疫調，了解病人居家環境、病媒蚊密度等情形，並進行孳生源清除、化學防治工作，目前研判後續衍生本土傳播疫情的可能性相對小。

曾淑慧提醒，近期廣東屈公病個案仍多，我國已將旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert），要對當地採取加強防護，呼籲計劃前往中國廣東或其他屈公病流行地區的民眾，除了注意手部衛生、呼吸道禮節外，還要落實防蚊措施，包含穿著淺色長袖衣褲，使用政府核可含敵避、派卡瑞丁或伊默克成分防蚊液，並居住在設有紗窗紗門的住所等。

疾管署指出，今年累計17例屈公病，均為境外移入，為近6年同期最高，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓2例、斯里蘭卡及中國廣東各1例。

