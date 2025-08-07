自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

雙重連續性去顫電擊首例成功 台南急救再突破

2025/08/07 16:48

消防救護員執行AED雙向點擊後，自動體外心肺復甦機為患者急救情形。（南市消防局提供）

消防救護員執行AED雙向點擊後，自動體外心肺復甦機為患者急救情形。（南市消防局提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局再創醫療急救佳績！上月底在新營區成功執行1件重大車禍急救任務，在線上醫療指導下施行「胸腔針刺減壓術」，挽救1名創傷性心搏停止患者的生命。此外又在歸仁區1間超商內，完成南市首例到醫院前實施「雙重連續性去顫電擊（DSED）」的個案。

南市消防局說明，1名年約65歲男性在歸仁區超商內突然倒地失去意識，經通報後，消防局立即依南關區「雙軌救護派遣機制」、調派兩部救護車前往。由於該名患者出現持續性心室纖維顫動（refractory VF），首次電擊未能中止心律異常，救護員即透過「線上醫療」機制，即時與成大醫院指導醫師張鴻傑聯繫獲得專業指示，成功進行兩台電擊器同步施作的「雙重連續性去顫電擊（DSED）」，有效提升復甦成功率，完成1次高難度的到院前救命行動。

「線上醫療」是指案發現場緊急救護技術員依狀況評估後，主動與指導醫師透過遠距連線通訊討論處置方案，在獲得醫師同意後即時執行，也更突顯到院前急救和醫療專業緊密合作的重要性。

消防救護員為患者執行AED電擊及插管過程。（南市消防局提供）

消防救護員為患者執行AED電擊及插管過程。（南市消防局提供）

