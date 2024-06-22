不要怕 勇敢求助 遠離職場霸凌

▲若在工作場所，遇到不合理的待遇，應適時反映，並尋求解決方案，以免影響身心健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳長聖

某日下午，一位30出頭歲的男上班族初次來到診間。他頭低低的，只說想治「失眠」，不願多談。通常心身醫學科問診時，會希望了解相關症狀，和日常生活壓力源，才能確認診斷、對症下藥。

循循導引後，他突然眼淚潰堤，嘶吼：「我不知道該怎麼辦，今天臨時請假來，我真的再也受不了了！」原來他長期面對同事的冷嘲熱諷和排擠、長官卻睜一隻眼閉一隻眼，他已經有2個月的時間覺得情緒低落、無助無望和嚴重失眠。

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職場長期遭霸凌 憂鬱症風險增

職場霸凌，可能是人際間直接的口角謾罵、衝突，但也可能以更隱微的方式呈現，包括：忽視其貢獻、挑剔其表現、傳播惡意謠言、破壞其升遷機會、不公平地增加其工作負擔等。

霸凌使工作變得難熬，被霸凌的人可能對自己失去信心、發現很難激勵自己工作。各國研究都顯示，長期職場遭受霸凌，增加焦慮症、憂鬱症等生病的風險。

被霸凌，並不代表自己是弱者。我們時常觀察到，一個人在工作場所的優勢，可能會讓其他人眼紅，進而引發霸凌。

勇於求助、說出來，是改變職場環境的契機。透過分享經驗，可以找到盟友，被霸凌者可能會發現其他同事也被霸凌；或是讓同事們了解，作壁上觀也會助長霸凌氣焰。

留紀錄積極蒐證 尋求人資、第三方協助

可以與主管、人資部門或工會代表好好談談；也可以經由第三方協助，理性有禮貌的與霸凌者溝通，請他們終止霸凌行為。

寫日記和留下紀錄，整理自己的思緒對心情有改善作用，留下紀錄也能作為證據用途。如果無法非正式地解決問題，下一步就是正式投訴。同時間，關照自己身心健康，睡眠充足、飲食健康，必要時看診、請病假，尋求醫療幫忙照顧心情。

出現身心症狀 要就醫求援

如果身心病況嚴重，或是改變環境希望渺茫，遠離毒性職場並不可恥，而是出於「山不轉路轉」心態的重要自救。

這名上班族被診斷為重鬱症，在經過休養、使用抗憂鬱藥物，以及公司提供的心理諮商後，漸漸恢復精神。

（作者為台安醫院心身醫學科醫師）

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