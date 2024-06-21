愛女罹被害妄想 雙親照顧起衝突

▲醫師提醒，父母過度保護或干涉已成年子女的生活，不僅關係緊張，也未必對孩子的精神疾病是好事；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

小桂（化名）大學畢業後，自行創立工作室接案。在校期間曾交往1名外籍男友，談了1場遠距戀愛。日前應男友邀請前往參加派對，返家後，就出現一些怪異行為，會自言自語、傻笑，也宣稱有人跟蹤她，躲在屋裡3天沒有吃飯，父母覺得她不對勁，帶她去A醫院就醫後，醫師懷疑是毒品造成的結果，進行尿液採檢後，處方一些藥物，父母又帶她到我的門診追蹤。

女兒報警家暴 父母與警爭執送辦

尿液檢驗的結果，搖頭丸反應雖未達陽性標準，但呈現的數值讓人懷疑是日前曾使用過，非常可疑，可能可以解釋小桂的怪異行為和思想。

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安排相關藥物繼續治療3天後，小桂的媽媽非常著急地前來門診，表示女兒藉口要外出走走，父母陪她外出途中，她跑去超商要求店員報警，並躲在儲藏室不出來。警察前來後，父母雖然解釋女兒的狀況，但是警員懷疑父母有妨害自由拘禁、家暴的情況，所以安排小桂接受安置，父母非常生氣，與警員大聲爭執許久後，被依妨害公務送辦。

在父母眼中，寶貝女兒出現情緒不穩定和怪異行為，又懷疑是毒品使用造成的結果，自然想要保護女兒，帶她回家。但警察接受報案時，講究證據，依現場狀況進行處理，照標準流程進行安置，雙方似乎都沒有錯。

從精神醫療的角度來看，小桂雖然有聽幻覺和被害妄想，但眼下也沒有過激的自傷和傷人行為，未達強制住院的標準。所以雖然知道小桂的行為舉止讓父母擔心，毒品可能對頭腦造成永久性傷害，卻也對小桂無可奈何。

看到小桂的父親可能被送法辦，我個人的心裡也很難過，因為警方捍衛公權力合理合法。

醫籲勿過度保護 尊重成年子女意見

精神科醫師最接近患者的生活，臨床上，常看到病人與家屬間的衝突，尤其是父母對子女的愛和保護，往往很想為罹病的兒女多做一些什麼，包括：是否節育？是否適合談戀愛結婚？怎麼樣遠離毒品？可是這些計畫不見得會被兒女們接受。

透過小桂的例子，呼籲病患的家長要尊重憲法對於人權的保障，尊重成年兒女的意見，才不會讓自己在傷心兒女的病情之餘，還要受到法律的處罰。

（作者為慈濟大學醫學系副教授、花蓮慈濟醫院成癮精神科主任）

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