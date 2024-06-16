學生集體卡陰！網熱議台東卡陰史 官方不怕：觀光回溫

近期大眾討論台東有青少年「卡陰」等民俗事件。對此官方表示，人那麼多，怕什麼鬼。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕女國中畢業生在杉原灣疑似「卡陰」，消息在Threads上傳出後，卻引起其他網友表示「台東卡陰事件其實不少」並且紛紛舉例；甚至還有退休教職員提及數年前台東高中職生「集體卡陰」事件。當然身心科醫生有其專業解釋，而台東的廟方則表示，就民俗宗教來說，台東有道行的道長極少，多數民眾還是請「收驚嬤」解決。

其實台東近來已蟬聯全台最熱都市數日，且所謂的台東天空「台東藍」通常也是陽光直射，要說「陰氣逼人」實在違反邏輯，但林間、海邊的鄉野傳奇卻是不少，其中最擔心的應該還是縣府，最近台東觀光，聽聞「卡陰」消息更擔心慘澹的觀光雪上加霜，疾聲呼籲「台東很好玩」、「不僅沒有地震，也不需擔心奇怪的事」。但有網友卻反向思考：搞不好宣傳「台東有地方鬧鬼」還比較能吸引觀光客。

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但詭異的是，留言內有退休教職員表示， 6、7年前，一次台東各高中聯合活動中，一群高中生傍晚騎車經過琵琶湖「賞鳥小屋」時，一位被載女學生發現後頸部被勒、無法呼吸，經緊急送院後，不僅醫生仍無法查出原因，當時附近7、8名高中生也一同出現四肢無力狀況。

當時處置的退休職員說，男校生後來前往天后宮，由廟方舉行收驚，並叮囑要「6點以後才能離開廟」。女學生則是前往另間靠近海邊的堂，由於其有俗稱「臨水夫人」陳靖姑乩身，一樣又是透過作法解除女學生狀況，「但該女生不是自己學生，未能知道後續狀況，但似乎許多人都不是一次就能解決，後續還有許多儀式需補辦」

台北榮民總醫院臺東分院身心科蔡耀庭表示，少數青少年人格特質容易受他人暗示（suggestable），若宗教信仰強，就易將身體不適以民俗方式解讀，若同儕間影響力大，亦可能造成團體受暗示之事件，建議同學們若身體有任何不適，均建議就診相關科別，鑑別診斷排除重大身體疾病後，則大概率為心理受暗示之結果，休息靜養後可以改善。

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